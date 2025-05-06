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عاجل: هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش

عاجل: هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش

6 مايو، 2025 - 12:45 مساءً
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هبة بريس – مراكش

سجلت يومه الثلاثاء, هزة أرضية بمدينة مراكش والمناطق المجاورة.

وحسب موقع رصد الزلازل, فقد وقعت الهزة في الساعة 12:21 دقيقة ظهرًا، وبلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر، على عمق 7 كيلومترات.

هذا وشعر سكان المدينة بالهزة الأرضية، دون أن تُسجل أي أضرار بشرية أو مادية حتى الآن

6 مايو، 2025 - 12:45 مساءً
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