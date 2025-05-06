عاجل: هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش
هبة بريس – مراكش
سجلت يومه الثلاثاء, هزة أرضية بمدينة مراكش والمناطق المجاورة.
وحسب موقع رصد الزلازل, فقد وقعت الهزة في الساعة 12:21 دقيقة ظهرًا، وبلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر، على عمق 7 كيلومترات.
هذا وشعر سكان المدينة بالهزة الأرضية، دون أن تُسجل أي أضرار بشرية أو مادية حتى الآنتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
هزة على عمق سبع كيلومترات الحمد لله ما كانت لا خسائر لا فزع كبير
سبحان من بيده ملكوت كل شي الارض بدات كتهضر
اذا زلزلت الارض زلزالها ما كاين لا خسائر لا ضحايا الحمد لله
الساعة كانت تقريبا منتصف النهار والناس حسو بالهزة
فاذا نقر في الناقور دابا غير جرس انذار باش نراجعو راسنا
اذا رجت الارض رجا السكان فزوا من نعاسهم مع الهزة
وتمور الارض تمورا الهزة كانت خفيفة ولكن الاحساس كان واضح
الامر عادي ولكن خاص نكونو دايما مستعدين لاي طارئ
كلما دخلت امة لعنت اختها هاد الشي اللي واقع فالعالم كامل تنبيهات
الله يجعلها خفيفة سالمة الزلزال كان فحدود 4 فاصلة 6