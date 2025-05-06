اعتقال شخص بحوزته كمية من المعسل المهرب بمراكش
هبة بريس – محمد ضاهر
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش صباح اليوم الثلاثاء على مستوى شارع علال الفاسي من ضبط شخص متلبس بحيازة وترويج مادة المعسل المهرب داخل محل تجاري.
عملية الضبط والتفتيش مكنت من حجز كيس بلاستيكي يزن حوالي كيلوغرام واحد ، و15 عبوة تزن كل واحدة منها حوالي 50 غراما، و4 عبوات بلاستيكية كبيرة الحجم تزن كل واحدة منها حوالي 250 غراما، و19 عبوة بلاستيكية متوسطة الحجم تزن كل واحدة 100 غرام، و54 عبوة صغيرة الحجم تزن كل واحدة منها 25 غرام ، و28 عبوة صغيرة تزن كل واحدة منها 50 غراما، و18 عبوة تزن كل واحدة حوالي 50 غرام ، و 6 عبوات تزن كل واحدة حوالي 50 غرام ، تحمل علامات تجارية مختلفة ليبلغ إجمالي المحجوز حوالي 8 كيلوغرام ونصف.
هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ملابسات هذا الفعل الإجرامي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
53 تعليقات
ما حدث يؤكد على أهمية الجهود الأمنية في محاربة التهريب
الحجز الكبير للمعسل يعكس تنامي هذه التجارة في مراكش
الناس اللي بحالو خاص يتعاقبو باش يكونو عبرة لأي واحد كيفكر يدير نفس الشي
خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة
الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع
النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد
الزخم الكبير للضبطيات يساعد في الحد من تهريب المواد الممنوعة
النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد
ترويج المعسل المهرب كيضر الاقتصاد وكيشكل خطر على صحة المستهلك
خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة
خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة
فتح التحقيق حول هذه القضية يشير إلى جدية السلطات في معالجة الظاهرة
الناس اللي بحالو خاص يتعاقبو باش يكونو عبرة لأي واحد كيفكر يدير نفس الشي
البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة
البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة
النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد
ترويج المعسل المهرب كيضر الاقتصاد وكيشكل خطر على صحة المستهلك
الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع
الشرطة تعمل بجد للقضاء على هذه الشبكات غير القانونية
خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة
ترويج المعسل المهرب كيضر الاقتصاد وكيشكل خطر على صحة المستهلك
ترويج المعسل المهرب كيضر الاقتصاد وكيشكل خطر على صحة المستهلك
خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة
الناس اللي بحالو خاص يتعاقبو باش يكونو عبرة لأي واحد كيفكر يدير نفس الشي
الناس اللي بحالو خاص يتعاقبو باش يكونو عبرة لأي واحد كيفكر يدير نفس الشي
حجز كمية كبيرة من المعسل المهرب يدل على حجم الظاهرة
ترويج المعسل المهرب كيضر الاقتصاد وكيشكل خطر على صحة المستهلك
خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة
الناس اللي بحالو خاص يتعاقبو باش يكونو عبرة لأي واحد كيفكر يدير نفس الشي
الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع
البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة
البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة
معركة السلطات مع تجارة المعسل المهرب تزداد ضراوة
النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد
الناس اللي بحالو خاص يتعاقبو باش يكونو عبرة لأي واحد كيفكر يدير نفس الشي
الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع
البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة
النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد
ترويج المعسل المهرب كيضر الاقتصاد وكيشكل خطر على صحة المستهلك
المساهمة الفعالة للمواطنين تساهم في تعزيز جهود مكافحة التهريب
الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع
الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع
الحملة الأمنية كانت ناجحة وتمكنت من ضبط المواد المهربة
البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة
النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد
جهود الشرطة تستحق التنويه من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع
التحقيقات مع المعني بالأمر ستكون حاسمة في كشف تفاصيل أكبر
لا تزال عمليات ضبط المواد المهربة مستمرة في إطار مكافحة المخدرات
هذه العملية تعتبر رسالة قوية للمجرمين الذين يروجون للمعسل المهرب
تفعيل دور الشرطة في تتبع المجرمين سيكون له أثر إيجابي
الحملة الأمنية تهدف لحماية المواطنين من هذا النوع من التجارة
التفتيش الدقيق أسفر عن حجز محجوزات تثير القلق
هذه الحادثة تدفع السلطات لمضاعفة المراقبة على المحلات التجارية