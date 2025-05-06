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اعتقال شخص بحوزته كمية من المعسل المهرب بمراكش

اعتقال شخص بحوزته كمية من المعسل المهرب بمراكش

6 مايو، 2025 - 5:53 مساءً
53

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش صباح اليوم الثلاثاء على مستوى شارع علال الفاسي من ضبط شخص متلبس بحيازة وترويج مادة المعسل المهرب داخل محل تجاري.

عملية الضبط والتفتيش مكنت من حجز كيس بلاستيكي يزن حوالي كيلوغرام واحد ، و15 عبوة تزن كل واحدة منها حوالي 50 غراما، و4 عبوات بلاستيكية كبيرة الحجم تزن كل واحدة منها حوالي 250 غراما، و19 عبوة بلاستيكية متوسطة الحجم تزن كل واحدة 100 غرام، و54 عبوة صغيرة الحجم تزن كل واحدة منها 25 غرام ، و28 عبوة صغيرة تزن كل واحدة منها 50 غراما، و18 عبوة تزن كل واحدة حوالي 50 غرام ، و 6 عبوات تزن كل واحدة حوالي 50 غرام ، تحمل علامات تجارية مختلفة ليبلغ إجمالي المحجوز حوالي 8 كيلوغرام ونصف.

هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ملابسات هذا الفعل الإجرامي.

6 مايو، 2025 - 5:53 مساءً
53

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‫53 تعليقات

  4. خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة

    رد

  5. الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع

    رد

  6. النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد

    رد

  8. النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد

    رد

  10. خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة

    رد

  11. خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة

    رد

  14. البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة

    رد

  15. البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة

    رد

  16. النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد

    رد

  18. الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع

    رد

  20. خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة

    رد

  23. خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة

    رد

  28. خاص تكون مراقبة مستمرة للأسواق والمحلات اللي ممكن يكون فيها ترويج ديال سلع مهربة

    رد

  30. الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع

    رد

  31. البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة

    رد

  32. البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة

    رد

  34. النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد

    رد

  36. الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع

    رد

  37. البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة

    رد

  38. النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد

    رد

  41. الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع

    رد

  42. الكمية اللي تحجزات كبيرة وكتدل على أن النشاط ماشي عشوائي بل منظم وعلى نطاق واسع

    رد

  44. البوليس دارو خدمتهوم ووقفو هاد الشخص اللي كان كيروج المعسل المهرب وسط المدينة

    رد

  45. النيابة العامة خاصها تزيد تشدد العقوبات باش هاد النوع من الجرائم ينقص فالبلاد

    رد

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