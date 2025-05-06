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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

توقيف يوتيوبر شهيرة في مطار محمد الخامس بسبب بيع “قويلبات” مزورة لتكبير الأرداف

6 مايو، 2025 - 8:10 مساءً
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هبة بريس – إنزكان

علمت “هبة بريس” من مصادرها، عن توقيف يوتيوبر شهيرة يوم أمس الاثنين 5 ماي الجاري، على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعد رحلة عودتها من الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق ببيع مستحضرات مشكوك في سلامتها الصحية، تُستعمل لتكبير الأرداف والمناطق الأنثوية.

ووفق ذات المصدر، فإن توقيف المعنية جاء بعد شهور من التحقيقات، عقب حجز كمية من “قويلبات التكبير” خلال مداهمة أمنية استهدفت محلاً تجارياً تملكه داخل مركز تجاري معروف بمدينة إنزكان. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن هذه المستحضرات لا تحترم معايير السلامة الصحية.

وتواجه الموقوفة تهمة بيع مواد من شأنها التأثير على الصحة العامة، حيت ان معظم زبائنها من الفتيات والنساء الباحثات عن وسائل سريعة لتكبير المناطق الأنثوية.

وقد تم إخضاع الموقوفة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت عندما داهمت عناصر الأمن المحل التجاري المذكور، حيث جرى توقيف موظفة تعمل به، وحجز كمية من المستحضرات التي تفتقر لأبسط شروط التصنيع السليم، كما تم توقيف شاب آخر يُشتبه في تزويده  المعنية بمواد تُستخدم في تركيب هذه المنتجات غير القانونية.

القضية أثارت جدلاً واسعاً وسط متابعي منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بضرورة تشديد المراقبة على الترويج العشوائي للمنتجات التي تستهدف فئات حساسة من المجتمع، خاصة عبر منصات اليوتيوب والإنستغرام.

6 مايو، 2025 - 8:10 مساءً
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