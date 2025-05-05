جريمة شرف بقلعة السراغنة.. علاقة مشبوهة تنتهي بجثة جنب الواد و اعتقال الزوجة و شريكها

هبة بريس- محمد الهروالي

اهتزت جماعة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل أربعيني، عُثر على جثته قرب مجرى مائي وعليها آثار طعنات قاتلة بسلاح أبيض، في حادث صادم خلف استنفارًا أمنياً واسعاً.

ووفق معطيات موثوقة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة لها خلفيات عاطفية، حيث تبين أن الضحية كان على خلاف مع زوجته، بعدما اكتشف أنها كانت على علاقة غير شرعية بالمتهم الرئيسي، الملقب بـ”بونوارة”، وهو شخص ذو سوابق عدلية.

العلاقة بين الزوجة والمشتبه فيه بدأت قبل دخول هذا الأخير إلى السجن، واستمرت خلال فترة اعتقاله، حيث ظلت الزوجة تتكفل بمصاريفه، ثم قامت بعد خروجه بشراء بقعة أرضية وتشييد مسكن لهما قرب منزل الزوج.

وأفادت المصادر أن الزوج، بعد علمه باستمرار هذه العلاقة، توجه إلى منزل المتهم في محاولة لثنيه عن علاقته بزوجته، غير أن المواجهة تحولت إلى شجار عنيف، انتهى بجريمة قتل مروعة، عمد بعدها الجاني إلى التخلص من الجثة برميها قرب وادٍ بالمنطقة.

وعلى إثر ذلك، فتحت مصالح الدرك الملكي بقلعة السراغنة، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقاً معمقاً، أسفر عن توقيف المشتبه فيه وزوجة الضحية ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وتواصل السلطات التحقيق لكشف كافة تفاصيل هذه الجريمة،