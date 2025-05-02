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ميناء طنجة المتوسط.. حجز أزيد 51 ألف قرص طبي مخدر

ميناء طنجة المتوسط.. حجز أزيد 51 ألف قرص طبي مخدر

2 مايو، 2025 - 3:39 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، يوم أمس الخميس فاتح ماي الجاري، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 51 ألفا و 990 قرصا طبيا مخدرا من علامات تجارية مختلفة، كانت على متن سيارة مرقمة بالخارج قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي عن حجز كميات الأقراص المخدرة، والتي كانت مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي لسيارة مرقمة بالخارج وصلت على متن رحلة قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 45 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك، وذلك بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

2 مايو، 2025 - 3:39 مساءً
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