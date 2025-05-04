خلافات قديمة تنتهي بجريمة دم في قلعة السراغنة.. التحقيقات تطيح بطليقة الضحية

اهتزت منطقة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل في الأربعين من عمره، بعدما تم العثور على جثته وسط ضيعة فلاحية، وعليها آثار طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض.

وبحسب معطيات أولية، تلقت مصالح الدرك الملكي إخطاراً يفيد بوجود جثة مجهولة في ظروف غامضة، لتنتقل عناصر المركز القضائي بسرية قلعة السراغنة، مدعومة بعناصر المركز الترابي لبني عامر، إلى مكان الجريمة، حيث باشرت تحريات دقيقة تحت إشراف النيابة العامة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت صباح اليوم، ويُشتبه في تورط شخصين على الأقل، ضمنهم طليقة الهالك، التي وُضعت رفقة شخص آخر تحت تدبير الحراسة النظرية، بقرار من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار تعميق البحث وتحديد باقي الملابسات.

وفي ذات السياق، رجّحت مصادر مطلعة أن تكون الجريمة نتيجة تصفية حسابات شخصية مرتبطة بعلاقة سابقة بين الضحية وطليقته، ما يزيد من تعقيد الملف ويوسّع دائرة الشكوك حول تورط أطراف أخرى محتملة.

وقد أُشرف على معاينة الجثة بعين المكان من طرف عناصر الدرك وممثل السلطة المحلية، قبل أن يتم نقلها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.

وتواصل السلطات المختصة تحرياتها لفك لغز هذه الجريمة التي خلفت حالة من الذهول والاستياء وسط الساكنة المحلية، التي طالبت بكشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة في أقرب وقت.