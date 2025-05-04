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كلب مسعور
كلب مسعور

داء ” السعار ” ينهي حياة شاب بقلعة السراغنة

4 مايو، 2025 - 10:16 مساءً
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هبة بريس – قلعة السراغنة

توفي شاب في عقده الثاني ينحدر من دوار النميرات بجماعة واركي بإقليم قلعة السراغنة، نهاية الأسبوع الجاري ، في أحد مستشفيات مراكش، متأثراً بمضاعفات داء الكلب (السعار)، وذلك بعدما تجاهل زيارة الطبيب إثر تعرضه لعضة كلب مشبوه يشتبه في إصابته بالفيروس.

وحسب مصادر محلية، فقد تعرض الشاب خلال شهر رمضان الماضي لعضة وخدوش من كلب يشتبه في إصابته بالسعار، لكنه لم يُعطِ الموضوع أي أهمية، حيث اعتبر الإصابة طفيفة ولا تستدعي العلاج أو تلقي اللقاح المضاد للسعار.

بعد أسابيع قليلة، بدأت تظهر على الضحية أعراض صحية خطيرة، من بينها صعوبة في التنفس، نوبات من الهلع، وخوف شديد من الماء، وهو ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث أكد الطاقم الطبي إصابته بداء السعار في مرحلة متقدمة، وهو ما حال دون نفع أي تدخل علاجي.

وبعد وفاته، حلت السلطات المحلية، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وطاقم طبي، في دوار النميرات، حيث بدأت حملة تلقيح وقائية استهدفت أفراد أسرة الضحية وكل من اختلط به عن كثب. كما تم توجيه بعض الأشخاص لإجراء تحاليل مخبرية دقيقة تحسباً لانتقال العدوى.

ويُعدّ داء الكلب من الأمراض الفيروسية القاتلة إذا لم يُعالج فوراً. وتوصي وزارة الصحة بضرورة تلقي اللقاح بشكل عاجل بعد التعرض لعضة أو خدش من كلب أو أي حيوان مشبوه بإصابته بالفيروس، وذلك لتجنب مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

4 مايو، 2025 - 10:16 مساءً
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