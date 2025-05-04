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الدرك الملكي
الدرك الملكي

حصري.. “هبة بريس” تنفرد بنشر تفاصيل محاولة تصفية مواطن فرنسي من أصول موريتانية بمراكش

4 مايو، 2025 - 4:43 مساءً
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محمد ضاهر – هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة، أن عناصر مركز الدرك بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، أحالت صباح اليوم على أنظار الوكيل العام باستئنافية مراكش، مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، كشفت الأبحاث ضلوعهما في محاولة تصفية مواطن فرنسي من أصول موريتانية يدعى “كوليبالي خاميس” كان يكتري ڤيلا بجماعة أولاد حسون، وهي الڤيلا التي داهمها الموقوفان وهما يرتديان أقنعة محاولين الإجهاز على الضحية إلا أنه تمكن من الفرار من قبضتهما.

وسارع المواطن الفرنسي إلى تقديم شكاية إلى مصالح الدرك الملكي، مشيرا بأصابع الاتهام إلى مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يدعيان: “ريان بنزينة” و “هشام المبداوي”.

وأضافت مصادر الجريدة، أن مصالح الدرك الملكي ونظرا لخطورة الأفعال المقترفة وهوية الضحية والأطراف المتورطة، سارعت إلى مباشرة أبحاث تقنية، واستخدام تقنيات متطورة مكنت من تحديد هوية المتهمين، ومكان تواجدهما، ليتم التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية الولائية بمراكش، وتوقيف أحدهما بالمركب السكني “برستيجيا” بشارع محمد السادس، فيما أُوقف المتهم الثاني قرب محطة القطار إذ كان يكتري شقة بإحدى العمارات السكنية.

عناصر الدرك الملكي، على هامش هذه العملية، قامت بحجز سيارة فارهة من نوع “پورش” في ملكية الضحية، إلى جانب ساعات ثمينة ومجوهرات باهظة الثمن.

كما كشفت الأبحاث، أن محاولة تصفية المواطن الموريتاني تندرج في إطار حرب العصابات العابرة للقارات، وأن محاولة الاغتيال كانت بتوجيهات من مافيا دولية في إطار تصفية الحسابات.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان جريمة مقهى “لاكريم” التي لا تزال خباياها المتشابكة معروضة على القضاء.

4 مايو، 2025 - 4:43 مساءً
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