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الدرك الملكي
الدرك الملكي

تامنصورت.. تفكيك شبكة مشبوهة داخل شقة سكنية وتوقيف خمسة أشخاص في حالة تلبس

4 مايو، 2025 - 9:20 مساءً
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أوقفت عناصر الدرك الملكي بمدينة تامنصورت، مساء أمس، خمسة أشخاص داخل شقة سكنية بمنطقة السعادة، وذلك في إطار عملية أمنية دقيقة تمت تحت إشراف مباشر لقائد المركز القضائي محمد كواز، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أفعال منافية للقانون والأخلاق العامة.

العملية، التي جرت بعد تحريات وترصد دقيق استمر لأيام، تمت بمشاركة الضابط عز الدين الجملي وعناصر من الدرك الملكي، الذين انتقلوا إلى عين المكان بشكل سري ومنسق لتفادي تسريب المعلومات أو فرار أي من المشتبه فيهم.

وتفيد المعطيات الأولية أن بعض الموقوفين متزوجون، الأمر الذي خلّف صدمة في صفوف الساكنة المحلية، وزاد من حالة الغضب الشعبي تجاه استغلال الشقق المفروشة في أنشطة تسيء للقيم المجتمعية والسكينة العامة.

كما كشفت التحقيقات الأولية عن وجود سوابق قضائية لدى عدد من الموقوفين، في ملفات تتعلق بالنصب والوساطة، من ضمنهم شخص يلقب بـ”الحاج”، يُشتبه في كونه منسقاً رئيسياً لنشاط غير قانوني يستغل الشقق المفروشة لتسهيل علاقات مشبوهة.

وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي، حيث تم الاستماع إلى الموقوفين في محاضر قانونية لكشف ملابسات القضية وتحديد كافة المتورطين المحتملين، في أفق عرضهم على أنظار العدالة خلال الأيام المقبلة.

هذا، ولقيت العملية استحساناً واسعاً من طرف ساكنة تامنصورت، التي عبّرت عن ارتياحها للتحرك الأمني، مؤكدة على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات الاستباقية للحد من الظواهر المشينة التي تمس أمن المدينة وسمعتها.

4 مايو، 2025 - 9:20 مساءً
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