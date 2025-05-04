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حريق بمسجد حمزة ببركان
حريق بمسجد حمزة ببركان

إندلاع حريق بمسجد حمزة ببركان دون تسجيل خسائر

4 مايو، 2025 - 12:59 مساءً
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هبة بريس – وجدة

اندلع صباح اليوم الأحد 04 ماي الجاري، حريق محدود بمسجد حمزة الواقع بشارع واد درعة (شارع بوراص) بمدينة بركان، نتيجة تماس كهربائي مفاجئ.

وقد سارع عدد من المواطنين المتواجدين بالقرب من المسجد إلى التدخل لإخماد ألسنة اللهب قبل وصول عناصر الوقاية المدنية، ما ساهم في الحد من انتشار الحريق.

وأكدت المصادر أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية تذكر، باستثناء أضرار طفيفة تمت السيطرة عليها بسرعة.

وعقب الحادث، حضرت السلطات المحلية ورجال الأمن وممثلون عن مندوبية الأوقاف، إلى جانب نائب رئيس جماعة بركان، للوقوف على ملابسات الواقعة وضمان سلامة المكان.

4 مايو، 2025 - 12:59 مساءً
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