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أحداث شغب بعد كلاسيكو الوداد والجيش الملكي
أحداث شغب بعد كلاسيكو الوداد والجيش الملكي

توقيف 17 شخصا بينهم 5 قاصرين عقب أحداث شغب كلاسيكو الوداد والجيش

4 مايو، 2025 - 1:20 مساءً
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هبة بريس – الدار البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على هامش مقابلة كرة القدم بين فريقي الوداد الرياضي والجيش الملكي، ليلة أمس السبت 03 ماي الجاري، عن ضبط سبعة عشر شخصا، من بينهم خمسة من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية قبل بداية المقابلة وخلالها وكذا أثناء عملية التفريق النهائي للمتفرجين، بحيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في التخدير وحيازة المخدرات والسلاح الأبيض وتبادل العنف وحيازة المفرقعات والشهب الاصطناعية، فضلا عن قيام بعضهم برشق القوات العمومية بالحجارة، الأمر الذي تسبب في إصابة عناصر من القوات العمومية بجروح.

وفي المقابل، أسفرت التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة قبل هذه المباراة عن ضبط 708 قاصرا غير مرافق بمحيط الملعب، تم إخضاعهم لإجراءات التسليم لأولياء أمورهم.

يشار إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ومازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

4 مايو، 2025 - 1:20 مساءً
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‫13 تعليقات

  1. الحمد لله بعدا منين رجع الجمهور يدير الفرجة فالملاعب و يرفع الكرة المغربية للعالمية.
    الا غير هاد الجمهور، راه كيفرج فينا العديان و يشوه بينا.
    كورونا دارت فينا الخير، كنا نتفرجو فكورة، دابا كنتفرجو فالعنف.

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  2. السلام عليكم
    كان عليهم قبل ما يدخلو للملعب يشدو لهم البطاقات الوطنية ويقولو لهم يوم يوم غد اجيو الكوميسارية تاخدوها ومن تما الا كان وقع فحال هاكا يديو النمر كله يبات ثلاث ايام بالجوع ويخلص 5000 درهم
    وشوف واش باقي يوقع فحال هاد الشوهة
    والله المستعان

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  3. نطالب بحماية القاصرين وتطبيق مدكرة البستنة عليهم.

    عندما يفعلون نفس السلوك في الموسسات التعليمية تطالب الدولة من رجال التعليم تطبيق مدكرة البستنة عليهم.
    عندما يكونوا في الشارع يطبقون عليهم قانون الجنايات.

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  13. سلام الله عليكم وبعد أعتقد أن ماوقعمن شغب في مقابلة الجيش الملكي والوداد البيضاء كان منتظر لأن بعض الجماهير من الطرفين متعصبة جدا كان على الجامعة منع تنقل جماهير الجيش الملكي للأسف الشديد
    نصيحه للجامعه الآن الأمور واضحه يجب منع في جمع المباريات بين نادي الجيش الملكي والوداد والرجاء إلى الأبد

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