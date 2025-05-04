توقيف 17 شخصا بينهم 5 قاصرين عقب أحداث شغب كلاسيكو الوداد والجيش
هبة بريس – الدار البيضاء
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على هامش مقابلة كرة القدم بين فريقي الوداد الرياضي والجيش الملكي، ليلة أمس السبت 03 ماي الجاري، عن ضبط سبعة عشر شخصا، من بينهم خمسة من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.
وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية قبل بداية المقابلة وخلالها وكذا أثناء عملية التفريق النهائي للمتفرجين، بحيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في التخدير وحيازة المخدرات والسلاح الأبيض وتبادل العنف وحيازة المفرقعات والشهب الاصطناعية، فضلا عن قيام بعضهم برشق القوات العمومية بالحجارة، الأمر الذي تسبب في إصابة عناصر من القوات العمومية بجروح.
وفي المقابل، أسفرت التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة قبل هذه المباراة عن ضبط 708 قاصرا غير مرافق بمحيط الملعب، تم إخضاعهم لإجراءات التسليم لأولياء أمورهم.
يشار إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ومازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الحمد لله بعدا منين رجع الجمهور يدير الفرجة فالملاعب و يرفع الكرة المغربية للعالمية.
الا غير هاد الجمهور، راه كيفرج فينا العديان و يشوه بينا.
كورونا دارت فينا الخير، كنا نتفرجو فكورة، دابا كنتفرجو فالعنف.
السلام عليكم
كان عليهم قبل ما يدخلو للملعب يشدو لهم البطاقات الوطنية ويقولو لهم يوم يوم غد اجيو الكوميسارية تاخدوها ومن تما الا كان وقع فحال هاكا يديو النمر كله يبات ثلاث ايام بالجوع ويخلص 5000 درهم
وشوف واش باقي يوقع فحال هاد الشوهة
والله المستعان
نطالب بحماية القاصرين وتطبيق مدكرة البستنة عليهم.
عندما يفعلون نفس السلوك في الموسسات التعليمية تطالب الدولة من رجال التعليم تطبيق مدكرة البستنة عليهم.
عندما يكونوا في الشارع يطبقون عليهم قانون الجنايات.
لي دار شي حاجة خاصو يتعاقب باش يكون عبرة للي جايين من وراه
ولّينا كنشوفو العائلات كتخاف تمشي للملعب واش هادي فرجة
خاص توعية فالمدارس والأحياء باش يفهمو الشباب معنى الروح الرياضية
هادشي كيضيع صورة الكرة المغربية ولاو الملاعب كيرعبو الناس
الجمهور خاصو يشجع فريقو باحترام ماشي بالسيوفة والحجارة
تحية لرجال الأمن لي كيديرو خدمتهم وسط الخطر، الله يحفظهم
الشغب الرياضي ولا كيساوي الحبس خاص كل واحد يتحمل المسؤولية
708 قاصر بلا مرافق فين هما الوالدين راه التربية كاتبدأ من الدار
الكرة للفرجة والتشجيع ماشي للعنف والتخريب حشومة والله
سلام الله عليكم وبعد أعتقد أن ماوقعمن شغب في مقابلة الجيش الملكي والوداد البيضاء كان منتظر لأن بعض الجماهير من الطرفين متعصبة جدا كان على الجامعة منع تنقل جماهير الجيش الملكي للأسف الشديد
نصيحه للجامعه الآن الأمور واضحه يجب منع في جمع المباريات بين نادي الجيش الملكي والوداد والرجاء إلى الأبد