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مداهمة أمنية لمقهى "شيشة"
مداهمة أمنية لمقهى "شيشة"

الحسيمة.. مداهمة أمنية لمقهى “شيشة” وسط إمزورن

4 مايو، 2025 - 12:00 مساءً
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فكري ولد علي – هبة بريس

نفذت المصالح الأمنية بإمزورن إقليم الحسيمة، نهاية الأسبوع الجاري، مداهمة استهدفت أحد المقاهي الواقعة في وسط المدينة، وذلك في إطار مكافحة الظواهر السلبية التي تمس بالأمن العام وصحة المواطنين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت هذه المداهمة عن حجز كميات من النرجيلة (الشيشة) التي تُستخدم لتدخين مواد مضرة بالصحة، حيث تم ضبط عدد من الزبناء أثناء تدخينهم الشيشة داخل المقهى، في خرق واضح للقوانين المعمول بها، ولتعليمات السلطات الصحية التي تحظر مثل هذه الممارسات.

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر ونقلهم إلى مقر الشرطة للاستماع إلى أقوالهم وتوثيقها في محاضر قانونية، بينما تم إشعار النيابة العامة التي قررت فتح تحقيق شامل في القضية، بما في ذلك التدقيق في مدى قانونية الترخيص الممنوح لصاحب المقهى.

وتأتي هذه المداهمة في إطار استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتعزيز الأمن العام في المدينة، بالإضافة إلى التصدي لكل الأنشطة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة.

4 مايو، 2025 - 12:00 مساءً
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