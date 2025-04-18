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اعتقال 70 مجرما وحجز 45 دراجة نارية بقلعة السراغنة

اعتقال 70 مجرما وحجز 45 دراجة نارية بقلعة السراغنة

18 أبريل، 2025 - 9:41 مساءً
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في إطار عمليات المراقبة الطرقية ومحاربة الجريمة والظواهر السلبية التي تقوم بها مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، مكنت العمليات الأمنية المشتركة لمصالح المنطقة الأمنية بمختلف وحداتها الأمنية المتخصصة، منذ بداية الأسبوع الجاري، من تسجيل أزيد من 160 مخالفة مرورية من درجات مختلفة مع إيداع ما يناهز 45 دراجة نارية بالمحجز البلدي من أجل عدم إخضاع المركبة للتسجيل وتغيير خصائصها التقنية وعدم إخضاعها للمصادقة..، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من السائقين المتهورين من أجل السياقة الإستعراضية والخطيرة في الشارع العام .

وفي مجال محاربة الجريمة بشتى أصنافها ، فقد تم إيقاف 70 شخصا من أجل ارتكابهم لأفعال إجرامية تلبسية مختلفة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية الواسعة النطاق في إطار ترسيخ مبادئ السلامة الطرقية من جهة وتجفيف منابع الجريمة والحد من الظواهر السلبية من جهة ثانية.

18 أبريل، 2025 - 9:41 مساءً
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