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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مغربي يجهز على زوجته بطعنات قاتلة في إيطاليا

4 مايو، 2025 - 11:00 صباحًا
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عبد اللطيف الباز – مكتب ميلانُـو

شهدت مدينة سيتالا الإيطالية صبيحة اليوم، جريمة قتل مروعة، راحت ضحيتها مغربية تبلغ من العمر43 سنة، من طرف زوجها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد نشب خلاف حاد بين الزوجين بحي تشيركا الواقع بشرق ميلانُـو، بسبب حسابات شخصية، ليتحول إلى شجار بالأيادي، قبل أن يقدم الزوج على توجيه طعنات غادرة لزوجته، بواسطة السلاح الأبيض، أنهت حياتها على الفور.

وقد تم توجيه جثة الضحية إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، كما عملت المصالح الأمنية على توقيف الجاني مع فتح تحقيق عاجل، للكشف عن أسباب وملابسات الجريمة.

4 مايو، 2025 - 11:00 صباحًا
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