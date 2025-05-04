أكادير.. مصرع سائحين بريطانيين وإصابة آخرين في حادث سير مروع

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شهدت مدينة أكادير صباح اليوم الأحد 4 ماي الجاري، حادث سير مأساوي أسفر عن مصرع سائحين يحملان الجنسية البريطانية، فيما أُصيب شخصان آخران من مرافقيهم بالإضافة إلى سائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني لتلقي الإسعافات الضرورية.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الحادث وقع على مستوى شارع المقاومة، أحد المحاور الرئيسية بالمدينة، إثر انقلاب سيارة خفيفة كانت تقل الضحايا، ولا تزال ظروف الحادث قيد التحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة، التي باشرت بحثًا ميدانيًا لتحديد أسبابه وملابساته بدقة.

الحادث أعاد إلى الواجهة تساؤلات حقيقية حول مدى الالتزام بقواعد السلامة الطرقية، خاصة في المحاور الحيوية التي تشهد كثافة مرورية يومية. كما يسلط الضوء على التحديات المتعلقة بالسرعة في المناطق الحضرية، وحاجة المدينة إلى مزيد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المواطنين والزوار على حد سواء.

ويُنتظر أن تصدر السلطات المعنية بلاغًا رسميًا يوضح تفاصيل أوفى حول الحادث، في وقت عبّر فيه عدد من المواطنين وسكان المنطقة عن حزنهم العميق لما خلفته هذه الواقعة الأليمة من فاجعة إنسانية.