حادثة مأساوية تهز الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

هبة بريس- ع محياوي

خيم الحزن على الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، بعد مصرع التلميذ الضابط محمد بعبو، ابن مدينة أوطاط الحاج، في حادثة سير مروعة وقعت أول أمس الجمعة على الطريق الوطنية رقم 15، بين ميسور وأوطاط الحاج.

الضحية كان يتابع دراسته بالسنة الثالثة من التكوين العسكري، ولقي مصرعه إثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وسيارة للنقل السياحي من الحجم الكبير. الحادث خلف أيضًا إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى المسيرة لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد نعت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الملكية الراحل بكلمات مؤثرة، معزية عائلته الكبيرة والصغيرة في هذا المصاب الجلل.