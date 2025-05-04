مراكش.. توقيف تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلوغرامات من الشيرا
محمد ضاهر – هبة بريس
في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة ترويج المخدرات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش أمس السبت من توقيف أحد مروجي المخدرات بدرب الشعبة، الواقع بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وجرى توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة كمية من مخدر الشيرا (الحشيش)، حيث بلغ وزن الكمية المحجوزة لديه 10 كيلوغرامات.
تأتي هذه العملية في وقت تواصل فيه عناصر الشرطة القضائية بمراكش “تضييق الخناق” على مروجي المواد المخدرة في مختلف أحياء المدينة.
وقد شهدت عدد من الأحياء في الآونة الأخيرة مطالب متكررة بالتدخل الأمني العاجل للتصدي لظاهرة انتشار المخدرات، خصوصاً في مناطق مثل شارع مبارك ودرب عيطونة ودرب القدواسي.
ويُعد توقيف هذا المروج وحجز الكمية المذكورة خطوة إضافية ضمن الحملات الأمنية التي تستهدف تفكيك شبكات ترويج المخدرات والحد من انتشارها في أحياء المدينة، وذلك استجابة للشكايات والمطالب التي تعبر عنها الساكنة المتضررة من هذه الظاهرة.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
9 تعليقات
الشكايات ديال المواطنين خاصها تاخذ بجدية راهم كيعرفو المروجين مزيان
خاص حتى العائلات تساهم فالتوعية ماشي غير نعولو على البوليس بوحدهم
فين كانت السلطات حتى تفاقم الوضع الناس ديال درب عيطونة كيعانيو بزاف
درب الشعبة معروف بهاد البلاوي خاص مراقبة دائمة وماشي غير حملات موسمية
الله يعاونهم هاد الحشيش ولا كيخرب الشباب خاص الضرب بيد من حديد
تحية كبيرة لرجال الأمن ديال مراكش الخدمة ديالهم باينة وكتعطي نتائج
واخا كاين التقدم خاص تعاون ديال الساكنة باش يبلغو على المروجين
خاص الاستمرار فهذ الحملات راه بزاف ديال الأحياء مزال كيعانيو من هاد الظاهرة
الله يعطي الصحة لرجال الأمن كيحاولو يحميو ولاد الشعب من هاد السموم