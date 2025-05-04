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اعتقال - صورة تعبيرية
اعتقال - صورة تعبيرية

مراكش.. توقيف تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلوغرامات من الشيرا

4 مايو، 2025 - 12:54 مساءً
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محمد ضاهر – هبة بريس

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة ترويج المخدرات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش أمس السبت من توقيف أحد مروجي المخدرات بدرب الشعبة، الواقع بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وجرى توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة كمية من مخدر الشيرا (الحشيش)، حيث بلغ وزن الكمية المحجوزة لديه 10 كيلوغرامات.

تأتي هذه العملية في وقت تواصل فيه عناصر الشرطة القضائية بمراكش “تضييق الخناق” على مروجي المواد المخدرة في مختلف أحياء المدينة.

وقد شهدت عدد من الأحياء في الآونة الأخيرة مطالب متكررة بالتدخل الأمني العاجل للتصدي لظاهرة انتشار المخدرات، خصوصاً في مناطق مثل شارع مبارك ودرب عيطونة ودرب القدواسي.

ويُعد توقيف هذا المروج وحجز الكمية المذكورة خطوة إضافية ضمن الحملات الأمنية التي تستهدف تفكيك شبكات ترويج المخدرات والحد من انتشارها في أحياء المدينة، وذلك استجابة للشكايات والمطالب التي تعبر عنها الساكنة المتضررة من هذه الظاهرة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

4 مايو، 2025 - 12:54 مساءً
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