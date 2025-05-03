وجدة.. شاب ينهي حياة متشرد طعنا ويسلم نفسه للشرطة

هبة بريس – وجدة

شهدت مدينة وجدة اليوم السبت 03 ماي الجاري، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص متشرد، بعد تلقيه طعنة قاتلة على مستوى العنق من طرف شاب يبلغ من العمر 21 سنة بأحد الأسواق التجارية بوسط المدينة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الجاني، الذي يشتغل مساعد تاجر، دخل في خلاف مع الضحية الذي يعاني من اضطرابات عقلية، قبل أن يوجه له طعنة بسلاح أبيض ويفر هارباً.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت مصالح الأمن والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى الفارابي، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في النازلة.

وأكدت نفس المصادر، أن الجاني سلّم نفسه لاحقاً للشرطة، في انتظار عرضه على العدالة.