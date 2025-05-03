تطوان.. مصرع شرطي في حادث سير مروع بمنطقة عين الحصن

هبة بريس – تطوان

شهدت الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة، وبالضبط على مستوى منطقة عين الحصن، مساء اليوم السبت حادث سير خطير خلف حالة من الحزن والأسى وسط الساكنة والمارة.

الحادث وقع نتيجة اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كان يقودها شرطي يعمل بمفوضية الأمن بطنجة، وسيارة أجرة من الحجم الكبير. وقد أسفر هذا الاصطدام المروع عن وفاة الشرطي على الفور، فيما أصيب ركاب سيارة الأجرة بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور وقوع الحادث، هرعت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، إلى جانب الوقاية المدنية التي أشرفت على نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتطوان لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بتطوان .

ويُشار إلى أن الطريق التي وقعت فيها الحادثة معروفة بتسجيلها لعدة حوادث بشكل شبه يومي، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى توفر شروط السلامة بها، من إنارة وتشوير طرقي ومراقبة مستمرة.

هذا ويطالب عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين بـ تدخل عاجل من الجهات المختصة لإعادة النظر في البنية التحتية للطريق والحد من السرعة عبر وضع رادارات أو مطبات، حماية لأرواح السائقين والركاب على حد سواء.