أكادير.. فوضى في مؤتمر حزبي بسبب “وجبة غداء”

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تحوّل مؤتمر جهوي لحزب سياسي بمدينة أكادير، يوم أمس السبت 3 ماي الجاري، إلى ساحة فوضى واحتجاجات، بعدما توقّف كل شيء بسبب وجبة الغداء.

المؤتمر الذي كان يُنتظر أن يكون مناسبة لتبادل الآراء وتعزيز الصفوف الحزبية، خرج عن مساره تماماً عندما رفض ممون الحفلات (الـ”تريتور”) تقديم الطعام للمشاركين، مشترطاً تسلّمه مستحقاته المالية أولاً، ومع بقاء الوجبات محجوزة داخل سيارته، بدأ التوتر يتصاعد داخل القاعة.

وبينما كان الجوع يشتد على المؤتمرين، لم يجد البعض من حلّ سوى التهام ما توفر من فواكه وقنينات مياه كانت في متناول اليد، قبل أن يغادر عدد منهم القاعة غاضبين، في مشهد مثير وفوضوي.

المفاجأة لم تقف عند هذا الحد، إذ استدعى الممون مفوضاً قضائياً لتوثيق حضوره ومعه الطعام، في خطوة زادت من تعقيد المشهد، وأبقت النزاع قائماً أمام مقر انعقاد المؤتمر.

فخرج المنظمون للمؤتمر بـ “خفي حنين” بينما “التريتور” خرج بوثيقة مفوض قضائي، وحلقات هذا الحدث ستكتمل فصولها أمام القضاء في الأسابيع القادمة.