النصب والاحتيال بسبب الهجرة يقود عشرينيًا إلى سجن الوداية بمراكش

محمد ضاهر – هبة بريس

قررت النيابة العامة بابتدائية امنتانوت، زوال اليوم السبت، متابعة عشريني في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الوداية بمراكش، قبل عرضه يوم الاثنين المقبل على القضاء الجالس، إثر تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على قاصرات يرغبن في الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الغربية.

وسبق لعناصر الدرك الملكي بمدينة شيشاوة أن قامت بإيقاف الشاب العشريني، بعد توصلها بشكايات من ثلاث قاصرات بجماعة آيت هادي بإقليم شيشاوة، يكشفن من خلالها تعرضهن لعملية نصب واحتيال من طرف الموقوف عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وعدهن بقدرته على مساعدتهن من أجل الهجرة إلى الديار الأوروبية بطريقة غير شرعية، وبعد استخلاصه لمبالغ مالية من الضحايا، اختفى عن الأنظار، قبل أن تقود الأبحاث التي أنجزتها عناصر الدرك إلى تحديد هويته وإيقافه.

وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، والكشف عن باقي المتورطين في الملف، من أجل عرضهم أمام العدالة.