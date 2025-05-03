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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مختل عقلي يحمل سلاحًا أبيض يهدد سلامة المواطنين قرب محطة القطار بجرسيف

3 مايو، 2025 - 9:01 مساءً
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هبة بريس- محمد بودهان

يشهد محيط محطة القطار بمدينة جرسيف في الأيام الأخيرة حالة من القلق بين المواطنين، بعد ظهور شخص يُعتقد أنه يعاني من اضطرابات عقلية، وهو يتجول حاملاً سلاحًا أبيضًا، في مشهد أثار مخاوف الركاب والمارة على حد سواء.
ورغم عدم تسجيل أي اعتداءات جسدية أو حوادث صراخ مباشرة، إلا أن سلوكيات هذا الشخص وتصرفاته غير المتزنة خلقت جوًا من التوتر، خاصة في منطقة تعرف حركة دؤوبة للركاب والمتنقلين بشكل يومي.
عدد من المواطنين عبّروا عن خشيتهم من تطور الوضع إلى ما لا تُحمد عقباه، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات المختصة لإيقاف هذا الشخص واتخاذ ما يلزم من إجراءات، تفاديًا لأي خطر محتمل قد يهدد السلامة العامة.
يُشار إلى أن مدينة جرسيف تتوفر على مركز لإيواء المتشردين، إلا أن هذا الحادث يسلط الضوء من جديد على ضرورة تعزيز آليات التدخل الوقائي والمراقبة الاجتماعية، لرصد مثل هذه الحالات قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي.
في هذا السياق، دعت فعاليات محلية إلى تفعيل التنسيق بين المصالح الأمنية والجهات الاجتماعية والصحية، من أجل تتبع حالات التشرد والاضطرابات النفسية في الفضاءات العمومية، والعمل على تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأشخاص، بما يحفظ الأمن العام ويصون كرامة المواطن، سواء كان في وضعية طبيعية أو هشّة.

3 مايو، 2025 - 9:01 مساءً
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