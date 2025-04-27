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فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله للنهائي الإفريقي(صورة)
فوزي لقجع

فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله للنهائي الإفريقي(صورة)

27 أبريل، 2025 - 8:41 مساءً
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تقدم  فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأحر التهاني إلى فريق نهضة بركان، عقب تأهله إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. جاء ذلك بعد أن تمكن الفريق البركاني من تخطي عقبة فريق شباب قسنطينة الجزائري في الدور نصف النهائي.

في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان، قدم فريق نهضة بركان أداءً مميزًا وحقق فوزًا مريحًا بأربعة أهداف دون رد. وقد منح هذا الانتصار الكبير الفريق البركاني أفضلية هامة قبل مباراة الإياب. وعلى الرغم من الهزيمة التي تعرض لها الفريق في مباراة الإياب يوم الأحد 27 أبريل 2025 بملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة بهدف نظيف، إلا أن نتيجة الذهاب ساعدت الفريق على التأهل إلى النهائي.

وفي المباراة النهائية، سيواجه فريق نهضة بركان فريق سيمبا التنزاني، الذي تأهل هو الآخر بعد تخطيه فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي. وكان سيمبا قد فاز في مباراة الذهاب بهدف واحد مقابل صفر، ليحقق التعادل في مباراة الإياب بنتيجة 0-0 ويضمن مكانه في النهائي.

وأكد فوزي لقجع أن تأهل نهضة بركان إلى النهائي يعد إنجازًا مهمًا يعكس مستوى الاحترافية والإصرار الذي يتمتع به الفريق. وأضاف أن هذا التأهل يعزز من مكانة كرة القدم المغربية على الساحة القارية، معربًا عن تمنياته لفريق نهضة بركان بالتوفيق في المباراة النهائية لتحقيق اللقب القاري.

تهنئة فوزي لقجع لفريق نهضة بركان بعد تأهله للنهائي
تهنئة فوزي لقجع لفريق نهضة بركان بعد تأهله للنهائي

27 أبريل، 2025 - 8:41 مساءً
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