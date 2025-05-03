الناظور.. توقيف مروج مخدرات متورط في حادثة سير مميتة
هبة بريس – محمد زريوح
في عملية أمنية دقيقة، أوقفت عناصر الشرطة التابعة للأمن الجهوي بمدينة الناظور، اليوم السبت 3 ماي، شخصًا يُشتبه في تورطه في قضايا خطيرة، وذلك بناءً على معطيات وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ويأتي توقيف المشتبه فيه بعدما تبيّن أنه موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطه المفترض في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تسببه في حادثة سير مميتة.
وتكشف المعطيات الأولية أيضًا تورط المعني بالأمر في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بعرقلة عمل سيارة إسعاف كانت بصدد نقل شخص مصاب، يُشتبه هو الآخر في كونه مطلوبًا أمنيًا، حيث تم توثيق الحادثة في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
وأسفرت التحريات الأولية عن أن المشتبه فيه ساعد المصاب على الفرار، ما أضاف شبهة جديدة إلى سجله الإجرامي، وأظهر مدى تعقيد شبكة العلاقات التي يحتمل تورطه فيها.
وقد جرى إخضاع الشخص الموقوف لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق التحقيقات وكشف ملابسات القضية ودوافعها.
وتواصل المصالح الأمنية مجهوداتها لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا الملف، في إطار الحرص المستمر على مكافحة كل مظاهر الجريمة وضمان سيادة القانون.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
التحقيقات بينات تورطو فعرقلة الاسعاف.
النيابة العامة أشرفت على البحث القضائي.
المشتبه فيه ساعد المصاب يهرب.
المعني بالأمر متورط فترويج المخدرات.
الشرطة دارو تحريات دقيقة ومركزة.
المشتبه فيه كان موضوع مذكرات بحث.
الناظور عرفت توقيف واحد خطير.
حادثة سير مميتة زادت وضعو تعقيد.
كاين فيديو كيوثق الواقعة من قلب الحدث.
الأمن مستمر فمكافحة كل أنواع الجريمة.
القضية عندها أبعاد جنائية متعددة.
السيارة كانت كتدّي مصاب مطلوب أمنيا.
التحقيقات بينات تورطو فعرقلة الاسعاف.
شبكة العلاقات ديالو معقدة بزاف.
الامن الجهوي تدخل بسرعة وفعالية.