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توقيف شخص في الناظور
توقيف شخص في الناظور

الناظور.. توقيف مروج مخدرات متورط في حادثة سير مميتة

3 مايو، 2025 - 8:36 مساءً
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هبة بريس – محمد زريوح

في عملية أمنية دقيقة، أوقفت عناصر الشرطة التابعة للأمن الجهوي بمدينة الناظور، اليوم السبت 3 ماي، شخصًا يُشتبه في تورطه في قضايا خطيرة، وذلك بناءً على معطيات وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ويأتي توقيف المشتبه فيه بعدما تبيّن أنه موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطه المفترض في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تسببه في حادثة سير مميتة.

وتكشف المعطيات الأولية أيضًا تورط المعني بالأمر في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بعرقلة عمل سيارة إسعاف كانت بصدد نقل شخص مصاب، يُشتبه هو الآخر في كونه مطلوبًا أمنيًا، حيث تم توثيق الحادثة في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت التحريات الأولية عن أن المشتبه فيه ساعد المصاب على الفرار، ما أضاف شبهة جديدة إلى سجله الإجرامي، وأظهر مدى تعقيد شبكة العلاقات التي يحتمل تورطه فيها.

وقد جرى إخضاع الشخص الموقوف لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق التحقيقات وكشف ملابسات القضية ودوافعها.

وتواصل المصالح الأمنية مجهوداتها لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا الملف، في إطار الحرص المستمر على مكافحة كل مظاهر الجريمة وضمان سيادة القانون.

3 مايو، 2025 - 8:36 مساءً
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