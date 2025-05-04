زفاف ابتسام تسكت يشعل السوشيال ميديا.. والسر في “سالينا”

هبة بريس – فن

أطلقت الفنانة ابتسام تسكت، يوم الجمعة الماضي، أحدث أعمالها الغنائية المصورة عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب.

وكانت تسكت قد أثارت فضول متابعيها بعدما أوهمتهم بأنها دخلت القفص الذهبي، ليتضح لاحقًا أن الصور والمشاهد المتداولة تعود إلى كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “سالينا”.

وقد شارك الفنان مراد العشابي في العمل، حيث أدى دور العريس، بينما تولى محمد أمير كتابة الكلمات، وصلاح مجاهد تلحين الأغنية، فيما أخرج الكليب محسن بسيط.

وفيما يخص الجانب التمثيلي، تشارك ابتسام تسكت في بطولة الفيلم السينمائي “بنت الفقيه”، الذي بدأ عرضه في القاعات السينمائية الوطنية منذ شهر فبراير الماضي.