دنيا بطمة تصل إلى لندن استعدادًا لإحياء حفل فني بمسرح “هيلتون ميتروبول”
هبة بريس-إ.السملالي
حلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بالعاصمة البريطانية لندن، استعدادًا لإحياء حفل فني، مساء السبت، على خشبة مسرح “هيلتون ميتروبول”، بحضور مرتقب لأفراد الجالية المغربية والعربية.
ووثّقت بطمة لحظة وصولها إلى الأراضي البريطانية عبر مقاطع مصورة نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة “إنستغرام”، ظهرت فيها وهي تتجول في شوارع لندن داخل سيارة فاخرة مرفوقة بسائقها الخاص.
ويُرتقب أن ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، وسط ترقب جماهيري، باعتباره واحدًا من أبرز اللقاءات الفنية المنتظرة للجالية خلال الفترة الحاليةتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
يقول البقلاوي. خرقة غبية هههه
من السجن للندن لاحياء سهرة. الفن أين وصل به الحال……
كتغني مزيان ولكن خاصها تهلا فصورتها قدام الناس.
أثارت الجدل لكنها تواصل مسيرتها بثبات.
إذا كانا باطمة فنانة ،فما هو الريبرتوار الخاص بها؟وما هي الأغاني التي يتكون منها؟باطمة فنانة مقلدة لا غير.
دنيا كتجبد الهضرة ولكن الصوت ما عليه كلام.
حفل لندن فرصة لإثبات أنها ما زالت حاضرة.
حضورها القوي لا ينكره أحد رغم الجدل.
بطمة تعرف كيف تلفت الأنظار بأسلوبها.
كاتوسخش ليها الضوسي بالحبس؟
الناس كينتاقضوها بزاف ولكن الجالية كتحماق عليها.
حنا مالنا
دنيا مشهورة بصوتها ولكن حياتها الخاصة كتضربها.
كتعرف كيفاش تبان وتخلي الناس يهدرو عليها.
حنى مالنا
رغم الانتقادات تبقى دنيا بطمة فنانة موهوبة.
كتغني مزيان ولكن خاصها تهلا فصورتها قدام الناس.
لباسها كيخلي الآراء متفرقة ولكن كيبان فيه ستيل.
مهما دارو فيها باقية كتغني وكتحيي الحفلات.