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دنيا بطمة تصل إلى لندن استعدادًا لإحياء حفل فني بمسرح “هيلتون ميتروبول”

دنيا بطمة تصل إلى لندن استعدادًا لإحياء حفل فني بمسرح “هيلتون ميتروبول”

3 مايو، 2025 - 10:20 صباحًا
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هبة بريس-إ.السملالي

حلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بالعاصمة البريطانية لندن، استعدادًا لإحياء حفل فني، مساء السبت، على خشبة مسرح “هيلتون ميتروبول”، بحضور مرتقب لأفراد الجالية المغربية والعربية.

ووثّقت بطمة لحظة وصولها إلى الأراضي البريطانية عبر مقاطع مصورة نشرتها على حسابها الرسمي بمنصة “إنستغرام”، ظهرت فيها وهي تتجول في شوارع لندن داخل سيارة فاخرة مرفوقة بسائقها الخاص.

ويُرتقب أن ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، وسط ترقب جماهيري، باعتباره واحدًا من أبرز اللقاءات الفنية المنتظرة للجالية خلال الفترة الحالية

3 مايو، 2025 - 10:20 صباحًا
19

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‫19 تعليقات

  5. إذا كانا باطمة فنانة ،فما هو الريبرتوار الخاص بها؟وما هي الأغاني التي يتكون منها؟باطمة فنانة مقلدة لا غير.

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