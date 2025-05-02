إيطاليا تشترط موافقة أولياء الأمور لتعليم التربية الجنسية في المدارس
هبة بريس – وكالات
اشترطت الحكومة الإيطالية موافقة الأهل لتعليم أبنائهم التربية الجنسية في المدارس، وهي مادة غير إلزامية في ايطاليا.
وبموجب مرسوم قانوني أصدر مجلس الوزراء الإيطالي بيانًا يضمن رغبة الحكومة في “ضمان الموافقة المسبقة والمستنيرة للأسر فيما يتعلق بالأنشطة المدرسية المرتبطة بالجنس”.
وسيتعين الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوالدين “للمشاركة في الأنشطة غير المدرجة ضمن المنهج الدراسي وتلك التي تشكل جزءًا من توسيع العروض التعليمية حول الموضوعات المتعلقة بالجنس”، وفق بيان الحكومة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
الحوار بين المدرسة والآباء ضروري فهاد المواضيع.
الآباء خاصهم يعرفو شنو كيتعلمو ولادهم فالمدرسة.
المرسوم الجديد كيشترط إذن كتابي من الوالدين.
كل أسرة عندها الحق تختار شنو مناسب لولادها.
الموافقة الكتابية كتحمي حق الأسرة فالتوجيه.
التربية الجنسية محتاجة وعي من التلاميذ والآباء.
الهدف هو احترام حرية الأسر فاختياراتهم التربوية.
أي نشاط مرتبط بالجنس خاصو موافقة مسبقة.
حتى الأنشطة لي ما داخلاش فالمنهج خاصها الإذن.
التربية الجنسية ماشي مادة إلزامية فإيطاليا.
الحكومة الإيطالية دارت التربية الجنسية اختيارية ف المدارس.
من المهم تكون التربية الجنسية بشروط واضحة.
المعرفة فهاد المجال كتعاون التلميذ يفهم جسمو.
الآباء خاصهم يكونو عارفين وموافقين قبل ما يشاركو ولادهم.
الآباء خاصهم يعطيو الموافقة ديالهم قبل ما يقريو ولادهم هاد المادة.
التوعية الجنسية كتحد من الأخطاء والمشاكل المستقبلية.