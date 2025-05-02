إيطاليا تشترط موافقة أولياء الأمور لتعليم التربية الجنسية في المدارس

هبة بريس – وكالات

اشترطت الحكومة الإيطالية موافقة الأهل لتعليم أبنائهم التربية الجنسية في المدارس، وهي مادة غير إلزامية في ايطاليا.

وبموجب مرسوم قانوني أصدر مجلس الوزراء الإيطالي بيانًا يضمن رغبة الحكومة في “ضمان الموافقة المسبقة والمستنيرة للأسر فيما يتعلق بالأنشطة المدرسية المرتبطة بالجنس”.

وسيتعين الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوالدين “للمشاركة في الأنشطة غير المدرجة ضمن المنهج الدراسي وتلك التي تشكل جزءًا من توسيع العروض التعليمية حول الموضوعات المتعلقة بالجنس”، وفق بيان الحكومة.