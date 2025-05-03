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وفاة زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة

وفاة زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة

3 مايو، 2025 - 9:22 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

توفي في الساعات الأولى من صباح السبت، المنتج المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكتبت كارول عبر تطبيق إنستغرام: “إنا للَّه وإنّا إليه راجعون فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض”.

وأضافت: “لم أر في حياتي من آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرت جسدك لكنّ روحك ستظل قدوة لي. لن أنسى وصيتك، وستبقى ذكراك نارا في قلبي… حتى نلتقي حيث لا ألم ولا بكاء ولا فراق”.

يذكر أن وليد مصطفى شارك عام 2007، في تأسيس جريدة “اليوم السابع”، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013.

وأطلق قناة “النهار” الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس لاحقا مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة “إنرجي”، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.

3 مايو، 2025 - 9:22 صباحًا
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