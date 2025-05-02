close button
لماذا رفضت بونعيلات عرض فيلم "روح" رغم جاهزيته؟

لماذا رفضت بونعيلات عرض فيلم “روح” رغم جاهزيته؟

2 مايو، 2025 - 5:46 مساءً
0

هبة بريس-إ.السملالي

في وقت كانت فيه السينما المغربية تستعد لاكتشاف تجربة جديدة في عالم أفلام الرعب، اختفى فيلم “روح” فجأة عن الساحة، رغم مشاركة أسماء لامعة فيه مثل سعد لمجرد وعبد الحفيظ الدوزي، ومرور أكثر من عشر سنوات على تصويره.

في لقاء صحفي، أوضحت بونعيلات أن الفيلم تم إنجازه بتمويل ذاتي، وراعت فيه جانبًا فنيًا وجماليًا كان من المفترض أن يُحدث نقلة في الإنتاج المغربي، خصوصًا من خلال جمعه بين الرعب والتشويق. غير أن ظروفًا خارجة عن إرادتها، مرتبطة بالوضع القضائي لأحد أبطال الفيلم، فرضت تأجيل عرضه.

وقالت المخرجة إن الفيلم يتضمن مشاهد يظهر فيها سعد لمجرد في وضعيات قد تتعارض مع الشروط القانونية المفروضة عليه آنذاك، خاصة ما يتعلق بتصوير تعاطي المخدرات، ما دفعها إلى تجميد المشروع احترامًا للفنان، ولأخلاقيات المهنة.

ورغم مرور سنوات من الانتظار، تؤكد بونعيلات أن العمل لم يفقد قيمته، بل ما زال يحمل طابعًا فنيًا خاصًا، وأن العودة إلى طرحه أصبحت وشيكة ،وتضيف أن القرار كان شخصيًا ولم تفرضه أي جهة إنتاجية، لأن المشروع لم يتلق أي دعم رسمي.

2 مايو، 2025 - 5:46 مساءً
0

مقالات ذات صلة

مونيا لمكيمل تحتفل بحصولها على رخصة السياقة بطريقتها الخاصة

مونيا لمكيمل تحتفل بحصولها على رخصة السياقة بطريقتها الخاصة

2025-05-02 / 17:20
رشيد الوالي

رشيد الوالي ردّاً على بنكيران: “الفم اللي يقول الزمر…

2025-05-02 / 11:31
سحر الصديقي تهنئ دنيا بطمة على فيلمها الجديد "البوز"

سحر الصديقي تهنئ دنيا بطمة على فيلمها الجديد “البوز”

2025-05-02 / 10:11
إيطاليا تشترط موافقة أولياء الأمور لتعليم التربية الجنسية في المدارس

إيطاليا تشترط موافقة أولياء الأمور لتعليم التربية الجنسية في…

2025-05-02 / 09:50
محمد الشوبي

عاجل: الفنان محمد الشوبي في ذمة الله

2025-05-02 / 08:50
صورة مركبة

خاص.. حفيدة القايد “عيسى بن عمر” تصحح قصة “خربوشة”…

2025-05-01 / 21:22
نقابة مهنيي الفنون الدرامية بتطوان

تطوان.. نقابة مهنيي الفنون الدرامية تخلد فاتح ماي وتدعو…

2025-05-01 / 20:32
هشام مسرار يخوض تجربة الكرسي المتحرك: “أبسط الأشياء تتحول إلى تحديات شبه مستحيلة”

هشام مسرار يخوض تجربة الكرسي المتحرك: “أبسط الأشياء تتحول…

2025-05-01 / 14:00
كليلة بونعيلات: "فخورة بتجربتي السياسية وأرفض الإساءة لصورة البرلماني"

كليلة بونعيلات: “فخورة بتجربتي السياسية وأرفض الإساءة لصورة البرلماني”

2025-05-01 / 12:37
من الظل إلى الأضواء… دنيا بطمة تتحدث عن الاعتراف المتأخر بموهبتها

من الظل إلى الأضواء… دنيا بطمة تتحدث عن الاعتراف…

2025-04-30 / 12:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى