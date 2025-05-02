لماذا رفضت بونعيلات عرض فيلم “روح” رغم جاهزيته؟

هبة بريس-إ.السملالي

في وقت كانت فيه السينما المغربية تستعد لاكتشاف تجربة جديدة في عالم أفلام الرعب، اختفى فيلم “روح” فجأة عن الساحة، رغم مشاركة أسماء لامعة فيه مثل سعد لمجرد وعبد الحفيظ الدوزي، ومرور أكثر من عشر سنوات على تصويره.

في لقاء صحفي، أوضحت بونعيلات أن الفيلم تم إنجازه بتمويل ذاتي، وراعت فيه جانبًا فنيًا وجماليًا كان من المفترض أن يُحدث نقلة في الإنتاج المغربي، خصوصًا من خلال جمعه بين الرعب والتشويق. غير أن ظروفًا خارجة عن إرادتها، مرتبطة بالوضع القضائي لأحد أبطال الفيلم، فرضت تأجيل عرضه.

وقالت المخرجة إن الفيلم يتضمن مشاهد يظهر فيها سعد لمجرد في وضعيات قد تتعارض مع الشروط القانونية المفروضة عليه آنذاك، خاصة ما يتعلق بتصوير تعاطي المخدرات، ما دفعها إلى تجميد المشروع احترامًا للفنان، ولأخلاقيات المهنة.

ورغم مرور سنوات من الانتظار، تؤكد بونعيلات أن العمل لم يفقد قيمته، بل ما زال يحمل طابعًا فنيًا خاصًا، وأن العودة إلى طرحه أصبحت وشيكة ،وتضيف أن القرار كان شخصيًا ولم تفرضه أي جهة إنتاجية، لأن المشروع لم يتلق أي دعم رسمي.