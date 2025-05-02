close button
مونيا لمكيمل تحتفل بحصولها على رخصة السياقة بطريقتها الخاصة

مونيا لمكيمل تحتفل بحصولها على رخصة السياقة بطريقتها الخاصة

2 مايو، 2025 - 5:20 مساءً
0

هبة بريس

احتفلت الفنانة المغربية مونيا لمكيمل بحصولها على رخصة السياقة بجلسة تصوير مرحة على شاطئ البحر، شاركتها مع متابعيها على إنستغرام.

وظهرت وهي تجلس على بساط تقليدي وسط حلويات ومشروبات تحمل رموز السير، إلى جانب قالب حلوى مستوحى من أجواء الطرق.

وعلّقت مونيا بأسلوبها الكوميدي قائلة: “إحذروا خطر متنقل فالشوارع، راني خديت البيرمي!”، مشيرة إلى معاناتها مع تعلم السياقة التي دامت لسنوات.

واختتمت برسالة طريفة للسائقين: “الله يبارك ليكم وخايفو على سلامتكم، ماشي ضروري نطلع معاكم”.

المنشور لقي تفاعلاً واسعًا من جمهورها وعدد من الفنانين، الذين أثنوا على خفة ظلها.

2 مايو، 2025 - 5:20 مساءً
0

مقالات ذات صلة

لماذا رفضت بونعيلات عرض فيلم "روح" رغم جاهزيته؟

لماذا رفضت بونعيلات عرض فيلم “روح” رغم جاهزيته؟

2025-05-02 / 17:46
رشيد الوالي

رشيد الوالي ردّاً على بنكيران: “الفم اللي يقول الزمر…

2025-05-02 / 11:31
سحر الصديقي تهنئ دنيا بطمة على فيلمها الجديد "البوز"

سحر الصديقي تهنئ دنيا بطمة على فيلمها الجديد “البوز”

2025-05-02 / 10:11
إيطاليا تشترط موافقة أولياء الأمور لتعليم التربية الجنسية في المدارس

إيطاليا تشترط موافقة أولياء الأمور لتعليم التربية الجنسية في…

2025-05-02 / 09:50
محمد الشوبي

عاجل: الفنان محمد الشوبي في ذمة الله

2025-05-02 / 08:50
صورة مركبة

خاص.. حفيدة القايد “عيسى بن عمر” تصحح قصة “خربوشة”…

2025-05-01 / 21:22
نقابة مهنيي الفنون الدرامية بتطوان

تطوان.. نقابة مهنيي الفنون الدرامية تخلد فاتح ماي وتدعو…

2025-05-01 / 20:32
هشام مسرار يخوض تجربة الكرسي المتحرك: “أبسط الأشياء تتحول إلى تحديات شبه مستحيلة”

هشام مسرار يخوض تجربة الكرسي المتحرك: “أبسط الأشياء تتحول…

2025-05-01 / 14:00
كليلة بونعيلات: "فخورة بتجربتي السياسية وأرفض الإساءة لصورة البرلماني"

كليلة بونعيلات: “فخورة بتجربتي السياسية وأرفض الإساءة لصورة البرلماني”

2025-05-01 / 12:37
من الظل إلى الأضواء… دنيا بطمة تتحدث عن الاعتراف المتأخر بموهبتها

من الظل إلى الأضواء… دنيا بطمة تتحدث عن الاعتراف…

2025-04-30 / 12:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى