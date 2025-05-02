مونيا لمكيمل تحتفل بحصولها على رخصة السياقة بطريقتها الخاصة

هبة بريس

احتفلت الفنانة المغربية مونيا لمكيمل بحصولها على رخصة السياقة بجلسة تصوير مرحة على شاطئ البحر، شاركتها مع متابعيها على إنستغرام.

وظهرت وهي تجلس على بساط تقليدي وسط حلويات ومشروبات تحمل رموز السير، إلى جانب قالب حلوى مستوحى من أجواء الطرق.

وعلّقت مونيا بأسلوبها الكوميدي قائلة: “إحذروا خطر متنقل فالشوارع، راني خديت البيرمي!”، مشيرة إلى معاناتها مع تعلم السياقة التي دامت لسنوات.

واختتمت برسالة طريفة للسائقين: “الله يبارك ليكم وخايفو على سلامتكم، ماشي ضروري نطلع معاكم”.

المنشور لقي تفاعلاً واسعًا من جمهورها وعدد من الفنانين، الذين أثنوا على خفة ظلها.