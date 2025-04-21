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تغيير جذري في إطلالة ابتسام تسكت يشعل السوشيال ميديا - صور

تغيير جذري في إطلالة ابتسام تسكت يشعل السوشيال ميديا – صور

21 أبريل، 2025 - 4:13 مساءً
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هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية ابتسام تسكت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت متابعيها، مساء أمس السبت، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”.

وتألقت تسكت في هذه الصور بإطلالة مميزة وغير معتادة، لفتت الأنظار وأثارت إعجاب جمهورها، خاصة أنها اعتمدت تغييراً جريئاً في شكلها.

وقد ظهرت بتسريحة شعر قصيرة صبغتها باللون الأحمر، لون غير تقليدي لكنه انسجم بشكل لافت مع شخصيتها المعروفة بالجرأة والجاذبية.

يشار إلى أن ابتسام تسكت تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، وغالباً ما تحصد إطلالاتها تفاعلاً إيجابياً، إلا أن هذه الإطلالة الأخيرة لاقت اهتماماً خاصاً بسبب التغيير الملفت الذي قامت به.

تغيير جذري في إطلالة ابتسام تسكت يشعل السوشيال ميديا - صور

تغيير جذري في إطلالة ابتسام تسكت يشعل السوشيال ميديا - صور

تغيير جذري في إطلالة ابتسام تسكت يشعل السوشيال ميديا - صور

21 أبريل، 2025 - 4:13 مساءً
0

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