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الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان الراحل محمد الشوبي

3 مايو، 2025 - 7:15 مساءً
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هبة بريس – الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: “علمنا ببالغ التأثر نعي الممثل المرحوم محمد الشوبي، تغمده الله تعالى بواسع رحمته وغفرانه”.

وأضاف جلالته “وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم، ومن خلالكم، لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرته الفنية الكبيرة، ولسائر أصدقائه، عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة في رحيل ممثل مقتدر، بصم الساحة الفنية بتشخيصه المتميز لأدوار متعددة سواء على مستوى المسرح أو التلفزيون أو السينما”.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، فإننا نضرع إلى الله العلي القدير بأن يشمله بواسع كرمه ورضوانه، ويجزيه خير الجزاء عما قدمه لفنه ووطنه، وأن يعوضكم عن فراقه صبرا جميلا وثوابا صادقا”.

3 مايو، 2025 - 7:15 مساءً
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