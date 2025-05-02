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سحر الصديقي تهنئ دنيا بطمة على فيلمها الجديد "البوز"

سحر الصديقي تهنئ دنيا بطمة على فيلمها الجديد “البوز”

2 مايو، 2025 - 10:11 صباحًا
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هبة بريس

قدّمت الممثلة المغربية سحر الصديقي تهانيها للفنانة دنيا بطمة بمناسبة إصدار فيلمها الجديد “البوز”، الذي يُعرض حاليا في القاعات السينمائية المغربية.

وحضرت الصديقي العرض ما قبل الأول للعمل السينمائي مساء الثلاثاء الماضي، والذي احتضنته قاعة “ميغاراما” بمدينة الدار البيضاء.

وشاركت سحر لحظات من الفيلم مع متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، حيث أرفقت اسم دنيا بطمة برمز قلب أحمر، تعبيراً منها عن دعمها ومساندتها في هذا اليوم المميز.

كما نشرت صورة تجمعها بدنيا بطمة بعد انتهاء العرض، مواصلة بذلك تقديم الدعم والتشجيع للفيلم الجديد.

2 مايو، 2025 - 10:11 صباحًا
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