الحي المحمدي يحتفي بالمسرح في دورته الخامسة ويكرم روح الفنان أحمد كارس

تستعد مقاطعة الحي المحمدي، بشراكة مع نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزة، لتنظيم الدورة الخامسة من المهرجان الوطني للمسرح، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 20 ماي 2025، احتفاءً باليوم الوطني للمسرح، تحت شعار: “بالحي المحمدي نحيي الوفاء ونشعل نبراس المسرح”.

ويأتي تنظيم هذه الدورة تخليدًا لذكرى الفنان الراحل أحمد كارس، أحد أعلام المسرح المغربي، عرفانًا لما قدمه من إبداعات ومسار حافل أسهم في إثراء الساحة المسرحية الوطنية.

ستحتضن فعاليات هذه النسخة كل من المركب الثقافي الحي المحمدي والخزانة البلدية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع باقة متنوعة من العروض المسرحية، والندوات الفكرية، واللقاءات الثقافية، إلى جانب لحظات تكريم لعدد من رموز الفن المسرحي، بمشاركة فرق مسرحية تمثل مختلف جهات المغرب.

ويكرّس هذا الموعد الثقافي السنوي مكانة الحي المحمدي كواحد من أبرز الفضاءات الداعمة للفن والمسرح، وحاضن لذاكرة فنية غنية، تُراهن على تعزيز الإبداع وصون التراث المسرحي المغربي.