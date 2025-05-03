سحر المغرب يغزو تاراغونا بثلاثة أيام من الألوان والنكهات والأنغام

هبة بريس – محمد زريوح

تستعد مدينة تاراغونا الإسبانية لاستقبال حدث ثقافي استثنائي ينقل أجواء المغرب النابضة بالحياة إلى قلب كاتالونيا، من خلال مهرجان “المغرب في تاراغونا: جسر ثقافي بين ضفتين”، المزمع تنظيمه من 9 إلى 11 ماي الجاري 2025 في ساحة كورسيني، بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بتاراغونا.

ويهدف المهرجان، الذي يفتح أبوابه مجانًا أمام الزوار من جميع الأعمار، إلى تسليط الضوء على غنى وتنوع الثقافة المغربية، وتعزيز التقارب الثقافي مع المجتمع الكاتالوني عبر برنامج متنوع يزخر بالأنشطة الفنية والتراثية، والتجارب التذوقية والعروض الحية.

وسيشهد الحدث عروضًا تقليدية للحرف اليدوية المغربية، وفقرات موسيقية وفولكلورية من المغرب وكاتالونيا، بالإضافة إلى عرض طبخ مباشر يقدّمه الشيف المغربي الشهير موحى كواش، إلى جانب عرض أزياء مميز للقفطان المغربي، ورشات نقش الحناء، وتجسيد أجواء الأعراس المغربية.

كما سيتمكن الزوار من تذوق أطباق تقليدية أبرزها الكسكس والحلويات المغربية، مع كؤوس الشاي المُعطرة، إلى جانب أنشطة ذات طابع أثري تتيح للمهتمين الغوص في تاريخ المغرب العريق.

ويتضمن البرنامج أيضًا فعاليات موازية خارج الساحة الرئيسية، من بينها محاضرة علمية بجامعة روفيرا إي فيرجيلي، وحفل موسيقي رسمي بقاعة محافظة تاراغونا، ويوم اقتصادي في غرفة تجارة ريوس لمناقشة فرص التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجالات متعددة.

ولإضفاء طابع أصيل على الأجواء، ستُقام خيمتان مغربيتان تقليديتان – إحداهما صحراوية والأخرى قايدية – ستتيحان للزوار عيش تجربة ثقافية غامرة، تعكس روح الضيافة المغربية وتقاليدها العريقة. ويُرتقب أن يشكّل هذا المهرجان محطة بارزة في رزنامة التبادل الثقافي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.