الخيانة الزوجية تقود شخصين إلى سجن الوداية ضواحي مراكش
ضاهر محمد – مراكش
امرت النيابة العامة بابتدائية مراكش، زوال اليوم السبت، بإيداع شخص متزوج وسيدة مطلقة المركب السجني الوداية ضواحي مراكش، من أجل شبهة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وجاء ايقاف المتهمين من طرف عناصر الدرك الملكي بسرية حربيل ، بعد إخبارية توصلت بها مصالحها، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، داخل مسكن بتمنصورت.
هذا، وتم اقتياد المتهمين إلى مركز الدرك بالمدينة منتصف ليلة اول امس الخميس، قبل أن يتم الاستمتاع إليهما في محضر قانوني ووضعهما رهن الحراسة النظرية،تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
هاد الناس خاصهم يعاودو يشوفو شنو معنى الثقة والزواج، ماشي غير يتخبّاو فالظلام.
الخيانة ماشي غير جريمة فالقانون، راه حتى جريمة إنسانية.
كل واحد حر فحياتو، ولكن ماشي على حساب كرامة الآخر اللي عايش معاه.
هادشي كيحزن، فين هي الأمانة والمسؤولية اللي كتجي مع الزواج؟
الناس ولات كتغامر بالسمعة والعائلة غير باش تقضي رغبة مؤقتة.
المشكل ماشي غير فيهم، ولكن حتى فالتربية والقيم اللي ولات كتضعاف فالمجتمع.
مسكين داك الزوج، واش عارف ولا باقي ناعس على جنب واحد؟
الدرك خدم خدمتو، ولكن كيبقى السؤال: شحال من حالة بحال هادي ما كتكتشفش؟
الخيانة الزوجية عمرها ما كانت حل، خاص الواحد يكون واضح ويواجه مشاكله ماشي يهرب ليها.
آش هاد القصة؟ متزوجة ومطلقة في دار وحدة فـنص الليل؟ راه شي حاجات ما كتدخلش للعقل.