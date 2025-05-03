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الخيانة الزوجية تقود شخصين إلى سجن الوداية ضواحي مراكش

الخيانة الزوجية تقود شخصين إلى سجن الوداية ضواحي مراكش

3 مايو، 2025 - 5:33 مساءً
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ضاهر محمد – مراكش

امرت النيابة العامة بابتدائية مراكش، زوال اليوم السبت، بإيداع شخص متزوج وسيدة مطلقة المركب السجني الوداية ضواحي مراكش، من أجل شبهة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وجاء ايقاف المتهمين من طرف عناصر الدرك الملكي بسرية حربيل ، بعد إخبارية توصلت بها مصالحها، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، داخل مسكن بتمنصورت.

هذا، وتم اقتياد المتهمين إلى مركز الدرك بالمدينة منتصف ليلة اول امس الخميس، قبل أن يتم الاستمتاع إليهما في محضر قانوني ووضعهما رهن الحراسة النظرية،

3 مايو، 2025 - 5:33 مساءً
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‫10 تعليقات

  1. هاد الناس خاصهم يعاودو يشوفو شنو معنى الثقة والزواج، ماشي غير يتخبّاو فالظلام.

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  9. الخيانة الزوجية عمرها ما كانت حل، خاص الواحد يكون واضح ويواجه مشاكله ماشي يهرب ليها.

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  10. آش هاد القصة؟ متزوجة ومطلقة في دار وحدة فـنص الليل؟ راه شي حاجات ما كتدخلش للعقل.

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