الخيانة الزوجية تقود شخصين إلى سجن الوداية ضواحي مراكش

ضاهر محمد – مراكش

امرت النيابة العامة بابتدائية مراكش، زوال اليوم السبت، بإيداع شخص متزوج وسيدة مطلقة المركب السجني الوداية ضواحي مراكش، من أجل شبهة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وجاء ايقاف المتهمين من طرف عناصر الدرك الملكي بسرية حربيل ، بعد إخبارية توصلت بها مصالحها، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، داخل مسكن بتمنصورت.

هذا، وتم اقتياد المتهمين إلى مركز الدرك بالمدينة منتصف ليلة اول امس الخميس، قبل أن يتم الاستمتاع إليهما في محضر قانوني ووضعهما رهن الحراسة النظرية،