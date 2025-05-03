أكادير.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 02 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 66 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وحجز أربعة أطنان و328 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة بالمنطقة القروية “أولاد كروم” بضواحي مدينة أولاد تايمة، حيث أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة داخل ضيعة فلاحية عن توقيف المشتبه فيه وحجز عربة نفعية محملة بما مجموعه 105 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و328 كيلوغراما، بالإضافة إلى زورق مطاطي وسيارة خفيفة أخرى.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.