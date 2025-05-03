مراكش.. توقيف سارق بالخطف بعد سرقة فتاة واصطدامه بسيارة

هبة بريس – محمد الهروالي

شهد شارع علال الفاسي بمدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة 2 ماي 2025، حادثة سرقة مثيرة انتهت بتوقيف الجاني بعد مطاردة قصيرة واصطدامه بسيارة.

وحسب مصادر محلية، فقد أقدم شاب كان يمتطي دراجة نارية من نوع “دوكير سي 50” على سرقة فتاة كانت تمر بمحاذاة سور مدرسة لالة حسناء، ما تسبب في إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلها بشكل عاجل إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

وأثناء محاولته الفرار، اصطدم الجاني بسيارة خفيفة من نوع “سمارط”، مما أدى إلى سقوطه على الأرض، وهو ما مكّن مجموعة من الشبان الذين كانوا يجلسون أمام مقهى كريسطال من محاصرته وتوقيفه إلى حين وصول عناصر الأمن.

وفور إشعارها، حلّت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش إلى عين المكان، مرفوقة بفرقة حوادث السير، كما التحقت عناصر الدائرة الأمنية السابعة لفتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه فيه.

ويشار إلى أن جرائم السرقة بالخطف باتت تقض مضجع الساكنة المحلية، خاصة بشارع علال الفاسي، حيث تتكرر هذه الأفعال الإجرامية بشكل مقلق، مما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بتشديد العقوبات وفرض إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة المتنامية.