مراكش.. توقيف سارق بالخطف بعد سرقة فتاة واصطدامه بسيارة
هبة بريس – محمد الهروالي
شهد شارع علال الفاسي بمدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة 2 ماي 2025، حادثة سرقة مثيرة انتهت بتوقيف الجاني بعد مطاردة قصيرة واصطدامه بسيارة.
وحسب مصادر محلية، فقد أقدم شاب كان يمتطي دراجة نارية من نوع “دوكير سي 50” على سرقة فتاة كانت تمر بمحاذاة سور مدرسة لالة حسناء، ما تسبب في إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلها بشكل عاجل إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
وأثناء محاولته الفرار، اصطدم الجاني بسيارة خفيفة من نوع “سمارط”، مما أدى إلى سقوطه على الأرض، وهو ما مكّن مجموعة من الشبان الذين كانوا يجلسون أمام مقهى كريسطال من محاصرته وتوقيفه إلى حين وصول عناصر الأمن.
وفور إشعارها، حلّت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش إلى عين المكان، مرفوقة بفرقة حوادث السير، كما التحقت عناصر الدائرة الأمنية السابعة لفتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه فيه.
ويشار إلى أن جرائم السرقة بالخطف باتت تقض مضجع الساكنة المحلية، خاصة بشارع علال الفاسي، حيث تتكرر هذه الأفعال الإجرامية بشكل مقلق، مما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بتشديد العقوبات وفرض إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة المتنامية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
اللي كيحزن هو أن المدرسة قريبة، والأطفال كيشوفو هاد المناظر، كيفاش غادي يكبرو فهاد الجو
كاينين اللي كيديرو هاد الجرائم ويرجعو يخرجو بعد أيام، خاص تطبيق القانون يكون حازم
كل نهار كنسمعو نفس السيناريو: شفار، موتور، سرقة، جروح فين هو الأمن الوقائي
“السمارط جابت الثار، وحتى الصدفة وقفات مع البنت، راه كان يقدر يهرب بسهولة
“بزاف ديال المجرمين دايرين الدراجات النارية وسيلة ديال الرعب، خاص مراقبة أكثر عليهم.”
“البنت الله يشافيها، ولكن واش غادي نبقاو ساكتين حتى يوقع شي كارثة؟!”
“تحية للشباب اللي وقفوه، هاد التصرف هو اللي كيبين أن المجتمع مازال فيه خير.”
“شارع علال الفاسي ولى خطير بزاف، مايمكنش تعيش فالرعب كل نهار، خاص كاميرات ومراقبة أكثر
“الحمد لله تشد قبل ما يهرب، وهادي عبرة لكل شفار كيحسب راسو غادي يفلت بلا عقاب.”
“هاد النوع ديال السرقة ولى عادي فالزنقة، وخا الأمن كيدير مجهود، خاص العقوبات تكون أكثر صرامة