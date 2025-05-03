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سطات.. جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل

سطات.. جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل

3 مايو، 2025 - 12:21 مساءً
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هبة بريس_سطات

استفاقت ساكنة مدينة سطات صباح اليوم السبت، على وقع جريمة قتل أودت بحياة شخص على يد مشتبه فيه طعنا بواسطة قنينة زجاجية على مستوى العنق بعد جلسة خمرية.

وحسب مصادر هبة بريس من عين المكان، فإن ظروف الحادث لا تخرج عن نطاق جلسة خمرية بين الضحية والمشتبه فيه في الوقت التي تروج فيه أخبار عن وجود فتيات قاصرات ضمن الجلسة التي انتهت بطعنة قاتلة تلقاها الضحية على مستوى العنق كافية لإزهاق روحه، رغم محاولة انقاذه بنقله صوب قسم المستعجلات.

عناصر الأمن الولائي بسطات، وفور توصلها بالخبر شنت حملة أمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فيما لازال البحث جاريا عن فتيات قاصرات يعتقد أنهن كن ضمن الجلسة الخمرية، في انتظار استكمال التحقيقات التي تتم تحت اشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات.

هذا وقد عاين المحققون جثة الهالك وهي وسط بركة من الدماء، وبعد مسح محيط الجريمة وأخذ عينات من البصمات، تم ايداعه مستودع الأموات حيث من المرجح أن يتم اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية بتعليمات من النيابة العامة.

3 مايو، 2025 - 12:21 مساءً
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‫10 تعليقات

  5. حاجة وحدة باقية مضمونة: الأمن كيدير خدمتو، ولكن خاص الزجر يكون قاصح مع هاد الجرائم.

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  7. واش بصّح كانو قاصرات فالجلسة؟ هنا خاص التحقيقات توصل للعمق، راه كاين استغلال!

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