العثور على شقيقين في حديقة عمومية ببرشيد بعد الإبلاغ عن اختفائهما بالدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفق بتعليقات تزعم اختفاء تلميذين في ظروف غامضة أمام مؤسستهما التعليمية بمنطقة الرحمة.

العثور على القاصرين بحديقة عمومية في برشيد

أظهرت التحريات الأولية أن الأمر يتعلق بتلميذة وشقيقها، يبلغان من العمر 14 و16 سنة، كانا موضوع بلاغ بالبحث لفائدة العائلة. وقد أسفرت الأبحاث الأمنية عن العثور عليهما في حديقة عمومية بمدينة برشيد، مساء الجمعة.

لا شبهة جنائية وراء الواقعة

وأكدت المعطيات الميدانية أن القضية لا تحمل أي طابع جنائي، حيث بيّنت التحقيقات أن القاصرين غادرا منزل العائلة بمحض إرادتهما لأسباب شخصية متعلقة بالدراسة، دون وجود أي دافع إجرامي وراء الحادث.

الأمن يواصل التفاعل الجاد مع قضايا الشأن العام

وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء التزامها بالتفاعل الإيجابي والجدي مع ما يُنشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الأمني أو التي تثير قلق المواطنين.