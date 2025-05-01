تطوان.. نقابة مهنيي الفنون الدرامية تخلد فاتح ماي وتدعو إلى الانصاف الإجتماعي

هبة بريس – تطوان

بمناسبة اليوم الأممي للعمال، وجّه فرع النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بتطوان، تحية تقدير إلى جميع العاملين، وفي مقدمتهم الفنانات والفنانون، مؤكدة أنهم لا يزالون يشتغلون في ظروف هشة تفتقر إلى الحماية القانونية والاجتماعية.

وأكد المكتب التنفيذي للنقابة في بلاغ صادر بمناسبة فاتح ماي 2025، أن الفنانين جزء لا يتجزأ من النسيج الشغلي الوطني، مشددًا على ضرورة تنزيل المادة 20 من قانون الفنان، واعتماد عقود عمل واضحة، وتفعيل البطاقة المهنية، وضمان توزيع عادل لفرص الشغل والدعم، إضافة إلى الاستثمار في البنيات الفنية بمدينة تطوان والجهة.

كما دعا البلاغ إلى إشراك النقابة في صياغة السياسات الثقافية، وتمكين الفنانين من التكوين المستمر، لضمان دمجهم المهني في ظروف تحفظ كرامتهم.

وختم فرع تطوان بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة النضال دفاعًا عن كرامة الفنان، باعتبار أن الفن ليس ترفًا، بل مهنة تستحق الاعتراف والدعم.