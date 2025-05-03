طنجة.. شاب يضع حدا لحياته بحومة الشوك

هبة بريس – طنجة

اهتزت منطقة حومة الشوك بمدينة طنجة, صباح يومه السبت, على وقع حادثة انتحار مأساوية.

وحسب المعطيات الأولية, فتعود تفاصيل الواقعة الى إقدام شاب في ال17 من عمره على وضع حد لحياته بسبب معاناته من مشاكل نفسية.

وفور علمها بالواقعة, انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الامنية الى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات كما فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة.

هذا وسبق للهالك أن قام بمحاولة انتحار يوم أمس الجمعة غير أن تدخل والدته والتي نقلته على عجل الى المستشفى نجح في إنقاذ حياته.