طنجة.. شاب يضع حدا لحياته بحومة الشوك
هبة بريس – طنجة
اهتزت منطقة حومة الشوك بمدينة طنجة, صباح يومه السبت, على وقع حادثة انتحار مأساوية.
وحسب المعطيات الأولية, فتعود تفاصيل الواقعة الى إقدام شاب في ال17 من عمره على وضع حد لحياته بسبب معاناته من مشاكل نفسية.
وفور علمها بالواقعة, انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الامنية الى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات كما فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة.
هذا وسبق للهالك أن قام بمحاولة انتحار يوم أمس الجمعة غير أن تدخل والدته والتي نقلته على عجل الى المستشفى نجح في إنقاذ حياته.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
8 تعليقات
الله يرحمو، ولكن خاصنا نتحركو باش ما يتكررش هاد الشي مع شباب آخرين.
عيب وعار ما يكونش عندنا مراكز دعم نفسي حقيقية فكل مدينة.
بزاف من الشباب ضايعين، ما لاقيين لا فهم لا سند، خاصنا صحوة مجتمعية.
اللي كيفتكر أن المشاكل النفسية ما كتقتلش، يشوف هاد الحالة ويفهم المعاناة.
فين التوجيه، فين الدعم، فين الآذان اللي كتسمع؟ الله يرحمو ويصبر عائلتو.
كل نهار كنسمعو بحالات انتحار، خاص دق ناقوس الخطر، راه الشباب كيتألم فصمت.
راه الأمراض النفسية ماشي لعب، خاص العناية والرعاية ماشي التجاهل.
لاحول ولا قوة إلا بالله، مسكين صغير بزاف على هاد النهاية المأساوية.