close button
طنجة.. شاب يضع حدا لحياته بحومة الشوك

طنجة.. شاب يضع حدا لحياته بحومة الشوك

3 مايو، 2025 - 1:00 مساءً
8

هبة بريس – طنجة

اهتزت منطقة حومة الشوك بمدينة طنجة, صباح يومه السبت, على وقع حادثة انتحار مأساوية.

وحسب المعطيات الأولية, فتعود تفاصيل الواقعة الى إقدام شاب في ال17 من عمره على وضع حد لحياته بسبب معاناته من مشاكل نفسية.

وفور علمها بالواقعة, انتقلت مصالح السلطات المحلية والعناصر الامنية الى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات كما فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة.

هذا وسبق للهالك أن قام بمحاولة انتحار يوم أمس الجمعة غير أن تدخل والدته والتي نقلته على عجل الى المستشفى نجح في إنقاذ حياته.

3 مايو، 2025 - 1:00 مساءً
8

مقالات ذات صلة

سطات.. جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل

سطات.. جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل

2025-05-03 / 12:21
أكادير.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا

أكادير.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 4 أطنان من…

2025-05-03 / 11:35
فاس.. اعتداء شنيع على أستاذ يثير موجة استياء ويُحيي مطالب بتوفير الحماية للأطر التربوية

فاس.. اعتداء شنيع على أستاذ يثير موجة استياء ويُحيي…

2025-05-03 / 09:59
حريق ضخم يهز منطقة لافيراي بفاس واستنفار كبير للسلطات

حريق ضخم يهز منطقة لافيراي بفاس واستنفار كبير للسلطات

2025-05-02 / 23:40
أشتوكة.. وفاة سيدة دهسًا بسيارة تقودها فتاة متهورة بدون رخصة

أشتوكة.. وفاة سيدة دهسًا بسيارة تقودها فتاة متهورة بدون…

2025-05-02 / 21:49
عاجل.. العثور على جثة شاب معلقة بحبل داخل منزله بحي الملاح بمراكش

عاجل.. العثور على جثة شاب معلقة بحبل داخل منزله…

2025-05-02 / 21:27
حريق يلتهم شاحنة بالكامل بطريق المدوز بتمارة

حريق يلتهم شاحنة بالكامل بطريق المدوز بتمارة

2025-05-02 / 20:51
مراكش.. مداهمة مركز تدليك "سبا" واعتقال شبكة للدعارة

مراكش.. مداهمة مركز تدليك “سبا” واعتقال شبكة للدعارة

2025-05-02 / 17:14
صورة تعبيرية

انتحار عون سلطة بمدينة صفرو يخلّف صدمة في الأوساط…

2025-05-02 / 14:31
الشرطة القضائية بالناظور توقف أحد أخطر المطلوبين بمدينة سلوان

الشرطة القضائية بالناظور توقف أحد أخطر المطلوبين بمدينة سلوان

2025-05-02 / 14:09

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى