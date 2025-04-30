close button
أكادير.. القضاء ينصف طالب دكتوراه بعد منعه من التسجيل رغم اجتيازه للاختبارات بنجاح

أكادير.. القضاء ينصف طالب دكتوراه بعد منعه من التسجيل رغم اجتيازه للاختبارات بنجاح

30 أبريل، 2025 - 10:09 مساءً
0

هبة بريس- أكادير

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمًا لصالح طالب دكتوراه بعد أن تم رفض تسجيله في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، رغم اجتيازه جميع المراحل والاختبارات بنجاح. القضية التي أثارت ضجة في الأوساط الأكاديمية، ليست الأولى من نوعها في بعض الجامعات المغربية، حيث أصبحت مسألة رفض التسجيل رغم النجاح في الامتحانات قضية متجددة تثير العديد من التساؤلات حول طريقة إدارة الشهادات العليا في المغرب.

تفاصيل القضية بدأت عندما تقدم الطالب عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في سلك الدكتوراه لعام 2024/2025، و تم استدعاؤه من قبل مركز دراسات الدكتوراه وأستاذ مشرف لخوض امتحان كتابي حول موضوع “آفاق التعاون بين المغرب ودول الساحل والصحراء على ضوء المشروع الأطلسي الإفريقي”، وهو موضوع هام كان قد تطرق له جلالة الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء. بعد اجتيازه الامتحان الكتابي بنجاح، تم استدعاء الطالب لإجراء امتحان شفوي، وهو ما اجتازه أيضًا بكفاءة.

رغم نجاحه في جميع هذه المراحل، فوجئ الطالب برفض إدارة الكلية تسجيله في سلك الدكتوراه بحجة عدم تقديمه “ترخيص إيداع الملف الإداري” عبر المنصة الإلكترونية، وهو ما اعتبره الطالب سببًا غير مبرر لرفضه. وفي إطار سعيه لتحقيق العدالة، رفع الطالب دعوى قضائية ضد القرار، لتقضي المحكمة الابتدائية بأكادير بإلغاء القرار الصادر من إدارة الكلية لصالحه.

القضية لم تتوقف هنا، بل امتد صداها إلى البرلمان حيث تم توجيه سؤال إلى وزير التعليم العالي الجديد، عبد اللطيف الميداوي، حول هذا الموضوع الذي يعكس أزمة مستمرة تتعلق بطريقة منح الشهادات في الجامعات المغربية، كما أن هذه القضية جاءت في وقت حساس بعد أن بدأت أصوات الطلاب وأساتذة الجامعات تتعالى للمطالبة بإصلاح حقيقي للنظام الأكاديمي في البلاد، خاصة فيما يتعلق بآلية قبول الطلاب في سلك الدكتوراه، وهو ما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن موقف وزارة التعليم العالي من هذه التجاوزات.

في ظل هذه المستجدات، تواصل المطالب بتوفير بيئة أكاديمية تسهم في تنمية البحث العلمي وتُعزز مصداقية الشهادات الجامعية في المغرب، وسط تأكيدات على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة وتفعيل إجراءات تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

30 أبريل، 2025 - 10:09 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الدرك الملكي

مراكش.. الدرك الملكي يوقف أشخاص ضمنهم سيدة بسب ”…

2025-04-30 / 21:46
رحمة بورقية

المجلس الأعلى للتربية يدعو لتحديث المنظومة التعليمية لتواكب التحول…

2025-04-30 / 21:31
الداخلة.. الدعوة إلى “مقاربة أممية متجددة” على ضوء التطورات المتعلقة بملف الصحراء المغربية

الداخلة.. الدعوة إلى “مقاربة أممية متجددة” على ضوء التطورات…

2025-04-30 / 21:10
قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بتكثيف دعمهما للمقاولات المغربية، من خلال تقديم قرض قيمته 6 ملايين أورو لشركة “لاماطيم”، المتخصصة في النسيج الطبي. وذكر بلاغ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هذا التمويل سيساعد المنتج المغربي على زيادة صادراته نحو الأسواق الأوروبية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية هي الأولى التي تستفيد من ضمان تقاسم المخاطر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصناعة والبنيات التحتية، بهدف تلبية حاجيات السيولة قصيرة الأجل، في سياق التعافي لما بعد الجائحة. وسيساعد هذا الاستثمار شركة “لاماطيم” على زيادة عرضها لمعدات الوقاية الطبية وتقديم باقة أكثر تنوعا من المنتجات لموردي الخدمات الطبية المحليين والأوروبيين، وذلك بفضل استخدام آلة تعقيم حديثة. كما سيسمح للمنتج المغربي بتنويع إمداداته من الطاقة وتحفيز استخدام الطاقات المتجددة، مع اعتماد نظام الألواح الشمسية بمنشآته الإنتاجية، ما سيؤدي إلى اقتصاد نوعي للطاقة والتكلفة. ونقل البلاغ عن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، قولها “أولويتنا الرئيسية هي دعم الانتعاش الاقتصادي الأخضر وطويل الأمد في منطقتنا”، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للبنك بتحسين مستوى حياة الناس، وإتاحة تأثير ملموس على أرض الواقع و”إعادة البناء بشكل أفضل”. وقالت “تماشيا مع هذا التوجه، ندعم المنتج المغربي لاماطيم في هدفه المتمثل في تزويد الأسواق المحلية والأوروبية بالمنتجات الطبية الأساسية”. من جانبه، رحب المفوض المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفر فاريلي، بهذا الاستثمار من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد جزءا من الدعم المشترك للمقاولات التي تتعافى من وباء “كوفيد-19”. وأضاف السيد فاريلي “يتيح لنا تعاوننا الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعزيز الانتعاش المواتي لإحداث فرص الشغل في البلدان الشريكة لنا”، مشددا على أن هذا المشروع سيدعم، أيضا، قطاع الصحة وقدرته على الصمود، وهما “أمران أساسيان في هذه الأزمة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستثمار الجديد يأتي في أعقاب قرض سابق من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساعد الشركة على إنشاء أول وحدة صناعية لها في المغرب، والمخصصة لإنتاج الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد، والملابس الواقية المخصصة للأطر الطبية والمرضى.

النواصر.. لقاء تحسيسي حول صحة الأمهات والمواليد لفائدة المجلس…

2025-04-30 / 20:55
زخات رعدية

الطقس غدا الخميس.. زخات رعدية مرتقبة في عدة مناطق

2025-04-30 / 20:14
إغماء وسط الجحيم الحدودي… معبر بني أنصار يتحول إلى فخ يومي للعابرين

إغماء وسط الجحيم الحدودي… معبر بني أنصار يتحول إلى…

2025-04-30 / 20:10
سلا الجديدة.. روائح كريهة تؤرق ساكنة حي المعمورة وتهدد صحتها

سلا الجديدة.. روائح كريهة تؤرق ساكنة حي المعمورة وتهدد…

2025-04-30 / 17:58
كلية سطات.. مُحاكمات علنية تُحاكي الواقع القضائي

كلية سطات.. مُحاكمات علنية تُحاكي الواقع القضائي

2025-04-30 / 17:50
مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.. واقع مأساوي ووضع كارثي (صور)

مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.. واقع مأساوي ووضع…

2025-04-30 / 16:57
الحسيمة…مختل عقليا يثير حالة من الهلع وسط المدينة  

الحسيمة…مختل عقليا يثير حالة من الهلع وسط المدينة  

2025-04-30 / 16:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى