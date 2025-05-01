شركة “بيجو” تهدي الشاب نور الدين سيارة جديدة بعد موقفه البطولي

هبة بريس – البيضاء

في لفتة تقديرية نالت إعجابًا واسعًا، قامت شركة “بيجو” بإهداء سيارة فاخرة للشاب المغربي نور الدين، تقديرًا لعمله البطولي الذي أنقذ به مواطنًا من حادث سير خطير.

وتعود تفاصيل الحادث إلى لحظة كان فيها نور الدين يقود سيارته، حين لمح رجلًا يركض خلف سيارة من نوع هوندا كانت تتحرك دون سائق. دون تردد، بادر نور الدين إلى اعتراض مسار السيارة بسيارته الخاصة، متمكنًا من إيقافها في الوقت المناسب، ومنع وقوع كارثة محتملة، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمركبته.

تصرف نور الدين أثار موجة من الإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون نموذجًا للبطولة المدنية والروح الإنسانية. من جهتها، عبّرت شركة بيجو عن إعجابها العميق بتصرف الشاب المغربي، وقررت منحه سيارة جديدة كعربون شكر وامتنان على شجاعته.