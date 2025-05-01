شركة “بيجو” تهدي الشاب نور الدين سيارة جديدة بعد موقفه البطولي
هبة بريس – البيضاء
في لفتة تقديرية نالت إعجابًا واسعًا، قامت شركة “بيجو” بإهداء سيارة فاخرة للشاب المغربي نور الدين، تقديرًا لعمله البطولي الذي أنقذ به مواطنًا من حادث سير خطير.
وتعود تفاصيل الحادث إلى لحظة كان فيها نور الدين يقود سيارته، حين لمح رجلًا يركض خلف سيارة من نوع هوندا كانت تتحرك دون سائق. دون تردد، بادر نور الدين إلى اعتراض مسار السيارة بسيارته الخاصة، متمكنًا من إيقافها في الوقت المناسب، ومنع وقوع كارثة محتملة، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بمركبته.
تصرف نور الدين أثار موجة من الإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون نموذجًا للبطولة المدنية والروح الإنسانية. من جهتها، عبّرت شركة بيجو عن إعجابها العميق بتصرف الشاب المغربي، وقررت منحه سيارة جديدة كعربون شكر وامتنان على شجاعته.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
12 تعليقات
نور الدين برهن أن الإنسانية مازال كاينة وسطنا.
هاد التصرف كيخلينا نفتاخرو بشباب بحالو في هاد البلاد.
الشجاعة ديال نور الدين أنقدات روح وكان ممكن تكون كارثة.
موقف بطولي بامتياز يستحق كل الإشادة والتقدير.
نور الدين دار واحد العمل اللي كيبان فيه معنى الشجاعة والتضامن الحقيقي.
شركة بيجو دارو معاه الواجب وكافؤوه بطريقة تستاهل.
هاد النموذج خاصو يتسلط عليه الضوء باش يكون عبرة للآخرين.
التقدير ديال بيجو زاد عطى قيمة للحدث وخلاه يوصل للعالم.
التصرف ديال نور الدين ماشي أي واحد يقدر يديرو بهاد الشجاعة.
مبادرة زوينة من الشركة وكتشجع على الأفعال النبيلة.
“نتمنى هاد القصة تكون قدوة للشباب، راه البطولة ماشي ديما فالسينما، كتكون فالمواقف الصعيبة.”
“تصرف راقي من شركة بيجو، شجعات الشجاعة وردات الجميل بحال اللي خاص يتدار.”