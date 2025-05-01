نشرة إنذارية: رياح قوية وزخات رعدية وبَرَد بعدد من المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بهبات رياح وبتساقط للبرد، اليوم الخميس، وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة “برتقالي”، أن زخات رعدية قوية (25 – 50 ملم) مصحوبة محليا بتساقط للبرد وبهبات رياح ستهم عمالات وأقاليم فكيك وجرادة وجرسيف وتاوريرت وصفرو وبولمان وتازة وتنغير والرشيدية وميدلت، اليوم الخميس من منتصف النهار إلى الحادية عشرة ليلا.

وأضاف المصدر ذاته أن هبات رياح قوية (75 – 90 كلم/س) مع تطاير محلي للغبار ستهم كلا من عمالات وأقاليم جرادة وتاوريرت وفكيك ووجدة- أنجاد وجرسيف وبولمان وأزيلال والحوز والرشيدية وتنغير وميدلت وورزازات، ابتداء من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية الثالثة من صباح غد الجمعة.