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في مسيرة غير مألوفة بعيد الشغل.. نساء يطالبن الرجال بالمشاركة في "شقا الدار"

في مسيرة غير مألوفة بعيد الشغل.. نساء يطالبن الرجال بالمشاركة في “شقا الدار”

1 مايو، 2025 - 4:08 مساءً
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هبة بريس – البيضاء

في سابقة رمزية لافتة بمناسبة عيد الشغل، شهدت شوارع مدينة الدار البيضاء، اليوم فاتح ماي، مسيرة نسائية احتجاجية رفعت خلالها المشاركات شعارات جريئة تطالب بـ”المساواة الكاملة بين النساء والرجال في أعمال البيت”، من غسل الصحون إلى إرضاع الأبناء والمشاركة في كل مهام “شقا الدار”.

المتظاهرات التابعات لجمعية حقوقية أكدن أن النضال من أجل المساواة لا يقتصر فقط على الأجور والتمثيلية في مراكز القرار، بل يجب أن يشمل أيضًا التوزيع العادل للمهام اليومية داخل البيوت، معتبرات أن “العدالة تبدأ من المطبخ”.

اللافتات التي رفعت في المسيرة لم تخلُ من حس فكاهي، لكنها حملت رسائل واضحة حول الإرهاق غير المرئي الذي تتحمله النساء في تدبير الشؤون المنزلية، مطالبات بإعادة النظر في توزيع الأدوار الأسرية بما يعكس روح الشراكة والتوازن.

الاحتجاج لقي تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لفكرة تقاسم أعباء البيت، ومن يرى في الأمر مبالغة، في حين أكدت مشاركات أن المطلب بسيط: “العدالة تبدأ من غسل المواعن”.

1 مايو، 2025 - 4:08 مساءً
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