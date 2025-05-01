فاتح ماي.. علاكوش يرفض المساس بالوضع الاعتباري والمهني لأسرة التعليم

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في كلمة له بمناسبة عيد الشغل، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الذراع النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ” يوسف علاكوش”، على أن فاتح ماي لهذه السنة يأتي في سياق عام متصف بتحولات اجتماعية متنامية جراء استمرار موجة الغلاء وتسجيل بعض مظاهر الانزياح على مستوى منظومة القيم الأصيلة التي لطالما ميزت الأمة المغربية، وهي عوامل حسب المتحدث، تُشكل تأثيرا على المدرسة المغربية باعتبارها أحد محاور المجتمع، وعلى المنتسبين إليها من رجال ونساء التعليم الذين يحملون على عاتقهم مهمة المساهمة في صناعة الوعي رغم التحديات، وهو ما يُرفض معه أي مساس بالوضع الاعتباري والمهني لكافة مكونات الأسرة التعليمية وفي مقدمتهم المرابطين بمؤسسات التربية والتكوين.

وأضاف علاكوش في كلمة له، بأن العيد الأممي يأتي أيضا في سياق قطاعي خاص لازال يعيش على وقع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 مقتضيات جاءت بضغط الحراك التعليمي المشروع بعد نفاذ الصبر، إلا أن هاجسيْ الكلفة المالية والزمن صرفا الأنظار عن البعد القانوني والتشريعي المحكم لعدد من المقتضيات، وهو ما أفرز نصوصا سرعان ما اتضحت الحاجة لتفاوض جديد لتنزيلها، بعدما كان يفترض أن تكون تنفيذية يسري مفعولها بمجرد صدورها .

وأشار علاكوش إلى أن الجامعة الحرة للتعليم خلال هذه المناسبة، تستحضر الماضي القريب، وتقيس على إثره المسافة بين النظام الأساسي الجديد وبين رهان نظام أساسي موحد، محفر منصف وعادل ذلك الذي ملأ الفضاءات المختلفة لزمن ليس باليسير، مضيفا أن صوتها كان عاليا بناء في الحين والآن لرأب هذه المسافة، لكن لم تسعفه ضوضاء التجاذبات وللغاية المشار إليها، انخرطت الجامعة الحرة للتعليم في الحوار القطاعي الذي اتسمت جولاته الأولى بالفعالية والإنتاجية خاصة مع استصدار عدد من التراخيص الاستثنائية لتفعيل بعض المقتضيات وإحداث تقدم كبير في عدد من النقط العالقة، إلا أن هذه السيرورة سرعان ما عرفت انتكاسة أجهزت على التراكمات المحققة عبر أشغال اللجان التقنية، وهو ما طرح تحديا جديدا بخيارات محدودة، تأرجحت بين طرق باب العودة للاحتجاج وما يصحبها من مواصلة تعريض صورة رجال ونساء التعليم للتنميط الجائر، وبين مواصلة الانخراط في حوار قطاعي عسير، متقدم في التوافق متراجع في التنفيذ لذلك كان قرارنا هو التزام بوحدة الصف النقابي وقرار الصف النقابي الموحد يلزمه كجامعة حرة للتعليم وسبيله لمواجهة أي تراجع محتمل حسب قوله.

وشدد علاكوش على أن الجامعة الحرة للتعليم، ستبقى بيتا يجمع الجميع حول رسالة عظيمة، غير آبهين بأي اختلاف من شأنه المساس بالوحدة، وعلى هذا الأساس جدد علاكوش العهد بمناسبة فاتح ماي لسنة 2025 على الرباط حيث ما كانت المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، إنصاتا وبلورة وترافعا، سترابط على كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالتنزيل الايجابي لما تبقى من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 قطاعيا، وعلى أقرب مسافة ممكنة من الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تشكل موضوع عمل الحوار المركزي وفي مقدمتها التعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وللمختصين وإنصاف ضحايا النظامين والمقصيين والمرتبين بالسلم العاشر والأساتذة المبرزون الدكاترة المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات مختصو الاقتصاد والإدارة الممونون المختصون التربويون والاجتماعيون، مستشارو التوجيه والتخطيط هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، متصرف وزارة التربية الوطنية المساعدون التربويون المهندسون، التقنيون والمحررون، وتعويضات العمل بالعالم القروي وتفعيل الدرجة الجديدة والتعويض التكميلي للأطر المشتركة المدمجة بالنظام الأساسي…..