إيداع فتاة سجن الاوداية بسبب حادثة سير خطيرة في حالة سكر
هبة بريس – محمد ضاهر
قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش قبل قليل من زوال اليوم الخميس، متابعة فتاة في حالة اعتقال وإيداعها سجن الاوداية، ومتابعة صدقتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية 5000 درهم، بسبب السياقة في حالة سكر، والتسبب في حادثة سير خطيرة.
وسبق لعناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير بالمنطقة الامنية الاولى، ان قامت بايقاف فتاتين، بعد ارتكابهما حادثة سير خطيرة، تسببت لسائق دراجة نارية في اصابات بليغة، نقل بعدها صوب مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي الإسعافات اللازمة.
كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
8 تعليقات
الحادثة كانت خطيرة وكانت ممكن تروح فيها الأرواح لولا العناية الإلهية.
من الضروري أن القانون يتطبق بصرامة على الناس اللي كيسوقوا وهي حالة سكر.
حوادث السير بسبب السكر كتزيد بشكل مقلق وهاد الشي كيهدد سلامة الجميع.
التحقيق مع الفتاتين غادي يكون مهم باش يتم الكشف عن جميع التفاصيل ديال الحادثة.
القضية ديال الحادثة كتثبت أن السواقة في حالة سكر كتشكل خطر كبير على الأرواح.
متابعة الفتاة في حالة اعتقال رسالة قوية ضد السواقة في حالة سكر.
هاديك الفتاة اللي ساقت وهي سكرانة، خاصها تتحاسب على تصرفاتها الغير مسؤولة.
خاص المواطنين يكونوا واعيين بمخاطر السياقة تحت تأثير الكحول.