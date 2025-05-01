إيداع فتاة سجن الاوداية بسبب حادثة سير خطيرة في حالة سكر

هبة بريس – محمد ضاهر

قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش قبل قليل من زوال اليوم الخميس، متابعة فتاة في حالة اعتقال وإيداعها سجن الاوداية، ومتابعة صدقتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية 5000 درهم، بسبب السياقة في حالة سكر، والتسبب في حادثة سير خطيرة.

وسبق لعناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير بالمنطقة الامنية الاولى، ان قامت بايقاف فتاتين، بعد ارتكابهما حادثة سير خطيرة، تسببت لسائق دراجة نارية في اصابات بليغة، نقل بعدها صوب مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.