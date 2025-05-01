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الاتحاد العام للشغالين يُبرز حضوره القوي في احتفالات فاتح ماي بفاس

الاتحاد العام للشغالين يُبرز حضوره القوي في احتفالات فاتح ماي بفاس

1 مايو، 2025 - 5:43 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

شهدت مدينة فاس، اليوم الخميس 01 ماي 2025، احتفالات حاشدة بمناسبة فاتح ماي، عيد العمال العالمي، حيث سجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حضوراً قوياً ومعبّراً، عكس دينامية التنظيم النقابي والتفاف القواعد حول مطالبه العادلة فيما ظهور ضعيف لنقابة الإتحاد المغربي للشغل.

وانطلقت مسيرة الاتحاد من شارع الموحدين مرورا بمقر نقابة الاتحاد العام للشغالين وشارع الحسن الثاني وختاما بشارع محمد الخامس، وجابت عدداً من شوارع المدينة، بمشاركة مكثفة لمناضلات ومناضلي النقابة المذكورة بما فيها نقابة الاتحاد المغربي للشغل من مختلف القطاعات، حاملين لافتات وشعارات تُجدد المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة، والدفاع عن مكتسباتها في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.

وفي كلمتهم أمام الحشود، أكد الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين إدريس أبلهاض و حليمة الزومي، أن الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة يأتي في ظرفية دقيقة، تتطلب مزيداً من التعبئة والوحدة النقابية للدفاع عن حقوق الشغيلة، والتصدي لكل محاولات التراجع عن المكتسبات. وأضاف أن الاتحاد العام يضع في صلب أولوياته قضايا العدالة الاجتماعية، والكرامة، وتحقيق السلم الاجتماعي عبر الحوار الجاد والمسؤول.

كما شهدت التظاهرة مشاركة بارزة للمرأة العاملة والشباب النقابي، في مشهد يعكس التعددية داخل صفوف الاتحاد، ويبرز رهانه على تجديد النخب وتعزيز الحضور النوعي داخل الهيئات التمثيلية.

واختتمت التظاهرة في جو من الانضباط والمسؤولية، مجددة التأكيد على استمرار النضال من داخل المؤسسات ومن خلال الحراك الميداني، دفاعاً عن مطالب العمال والموظفين في مختلف القطاعات، كما تم بالمناسبة تكريم 41 عامل وعاملة من مختلف القطاعات التابعة للكتابة الإقليمية بفاس.

1 مايو، 2025 - 5:43 مساءً
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