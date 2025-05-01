استياء واسع من خدمات “البريد بنك” ومطالب بإقالة رئيسه أمين النجار

هبة بريس – الرباط

تشهد خدمات “البريد بنك” موجة استياء متصاعدة من طرف زبنائه، الذين عبّروا عن معاناتهم اليومية مع ضعف جودة الخدمات المقدمة سواء عبر الوكالات المنتشرة بمختلف مناطق المملكة أو من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للمؤسسة.

ورغم تعيين أمين النجار رئيسًا لمجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، إلا أن الوضع، حسب شهادات متطابقة، لم يشهد تحسنًا يذكر، بل زادت حدة الانتقادات بسبب استمرار الأعطاب التقنية، طول الانتظار، تأخر المعاملات، وضعف التواصل مع الزبناء.

وتساءل عدد من الأطر والكفاءات داخل المؤسسة عن الإضافة التي قدمها الرئيس الجديد، في ظل غياب إجراءات ملموسة لتحسين الأداء وتجويد الخدمات، مؤكدين أن المؤسسة في حاجة ماسة إلى إصلاحات حقيقية تواكب تطلعات المواطنين.

وأمام هذا الواقع، بدأ عدد من الزبناء في تحويل حساباتهم إلى مؤسسات بنكية أخرى، بحثًا عن خدمات أكثر فعالية واحترامًا للزبون، في حين تتزايد المطالب بتدخل الجهات الرقابية لمساءلة إدارة البريد بنك حول الخطط المستقبلية لمعالجة هذه الاختلالات.

و من خلال مراجعة التعليقات على المنصات الرسمية للبنك، يتضح حجم التذمر العام، حيث يشتكي المواطنون من تكرار الأعطال، تعثر تنفيذ العمليات المالية، وضعف التفاعل مع الشكايات، ما أثّر بشكل سلبي على ثقة الزبناء وتجربتهم المصرفية.